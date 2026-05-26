İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in, taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiyenin yüreklere dokunduğunu belirtti.

Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun… Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.

"BANA BU KADAR İYİ BAKTIĞINIZ İÇİN KALBİMİN EN DERİNİNDEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Küresel Sumud Filosu aktivisti Mathilda Pauline Mallet'in sağlık çalışanlarına bıraktığı teşekkür mektubunda, şu ifadeler yer aldı:

"Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Umarım bizi ziyarete gelen tüm insanları çok rahatsız etmemişizdir. Hastaneniz harika, personeli de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek. Hoşgörünüz için teşekkür ederim ve sabrınız için. Buradaki tüm arkadaşları kabul ettiğiniz için. Yakında görüşürüz. Mathilda."

NE OLMUŞTU? İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit açıklarında uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta düzenlenen saldırıda 177 aktivist alıkonuldu. İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta da 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik filoya saldırı düzenledi. Filoda 78 Türk yer alırken, aktivistler hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. İsrail, Ağustos 2025'te de 500 aktivistin bulunduğu benzer bir filoya saldırmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya