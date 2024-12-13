Süleyman şah planı! Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü: Esad’ın yeri belli oldu

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi yıkıldı. Devrik lider Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. Suriye Milli Ordusu önce Tel Rıfat'ı ardından Münbiç'i terörden arındırıp kurtardı. Önceki gün de Fırat'ın doğusunda yer alan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerinin yakınlarına ulaştı. 22 Şubat 2015'te taşınan türbenin, tekrar geri getirilmesini hedefledi. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir" ifadesi kullanıldı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, DEAŞ tehlikesinin bölgede devam ettiği algısını oluşturma gayretini yakından takip ettiklerini belirtti. "Muhataplarımıza bir terör örgütünün diğer bir terör örgütü ile temizlenemeyeceğini ilettik" dedi. Kaynaklar, PKK/ YPG terör örgütüne yönelik yok edici tedbirleri almaya devam ettiklerini kaydetti.



KAÇIRIYORUS!

Beşar Esad, ailesiyle Rusya'ya firar etti. Milyon dolarlık rezidans dairelerine yerleşti. Kaçışın arkasında ise Rusya'nın olduğu öğrenildi. Rusya, Esad'ı savaşı kaybedeceğine ikna etti ve ailesiyle birlikte hemen harekete geçmesi halinde ülkeden güvenli çıkış önerdi. Suriye'den kaçış operasyonununu da bizzat Rus istihbaratı organize etti.



YENİ YAŞAM

Suriye'de Esad devri bitti. 14 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ise ülkelerine dönmek için sınır kapılara akın etti. 8 Aralık'tan itibaren Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Suriyeliler "Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek verdiler. Bu dünyada sadece Türkiye ve Türk milleti bize insan gibi davrandı. Biz hep kardeş kalacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınmasına ilişkin bir açıklama yaptı: Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları devam etmektedir. Uygun koşullar oluştuğunda bu konu değerlendirilecektir.