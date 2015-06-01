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Suikast gibi

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, konserde İHA ile çarpıştı. 3 parmağından yaralanan ünlü şarkıcı konseri yarıda bıraktı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2015 Güncelleme 01 Haziran 2015, 23:33
Suikast gibi

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İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'ın kendisini gibi şarkıcı olan oğlu Enrique Iglesias, Meksika'da 12 bin kişiye konser verdi. Tijuana kentindeki konser sırasında Iglesias, seyircileri görüntüleyen uzaktan kumandalı kameralı helikopteri karşısında gördü. Bu sırada helikopterin pervanesinin çarpması sonucu Iglesias'ın üç parmağı kesildi. Bir anda kanlar içinde kalan şarkıcıya sahne kenarında ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Iglesias konserine devam etti. Ünlü şarkıcı konserini kanlar içinde tamamladıktan hemen sonra kendisini bekleyen uçakla Los Angeles'taki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, "Maalesef Iglesias'ın parmaklarında büyük kesikler var. 23 dikiş atıldı. Birkaç haftalık tedaviden sonra eski sağlığına kavuşacak" dedi. Ünlü şarkıcının hayranları, sosyal medyada on binlerce 'geçmiş olsun' mesajı attı. Bu arada, Enrique Iglesias'ın Sex&Love turnesi kapsamında 19 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir kez daha
buluşacağına dikkat çekildi.

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