Suikast gibi

şarkıcı Julio Iglesias'ın kendisini gibi şarkıcı olan oğluMeksika'da 12 bin kişiye konser verdi. Tijuana kentindeki konser sırasında Iglesias, seyircileri görüntüleyen uzaktan kumandalı kameralı helikopteri karşısında gördü.Bir anda kanlar içinde kalan şarkıcıya sahne kenarında ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Iglesias konserine devam etti. Ünlü şarkıcı konserini kanlar içinde tamamladıktan hemen sonra kendisini bekleyen uçakla Los Angeles'taki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, "Maalesef Iglesias'ın parmaklarında büyük kesikler var. 23 dikiş atıldı. Birkaç haftalık tedaviden sonra eski sağlığına kavuşacak" dedi. Ünlü şarkıcının hayranları, sosyal medyada on binlerce 'geçmiş olsun' mesajı attı. Bu arada,ınturnesi kapsamında 19 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla bir kez dahabuluşacağına dikkat çekildi.