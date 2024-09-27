Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'ta devam eden 79. Genel Kurulu ilginç bir ana sahne oldu.
BARDAK YERİNE SÜRAHİ
Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, kürsüdeki konuşması esnasında su içmek istediğinde bardak yerine doğrudan sürahiyi tercih etti.
Haiti lideri Fils bardak yerine sürahiden su içti (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)
KONUŞMAYA DEVAM ETTİ
Sürahiden su içtikten sonra konuşmasına devam eden Haitili lider, konuşmasının sonunda ise suyu bu kez bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.
Haiti lideri Fils bardak yerine sürahiden su içti (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)
Olay, salonda bulunanların dikkatini çekerken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Fils'in bu davranışı, BM'de yaşanan ilginç anlar arasına kaydedildi.