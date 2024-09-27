BARDAK YERİNE SÜRAHİ Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils , kürsüdeki konuşması esnasında su içmek istediğinde bardak yerine doğrudan sürahiyi tercih etti.

Birleşmiş Milletler 'in (BM) New York'ta devam eden 79. Genel Kurulu ilginç bir ana sahne oldu.

Haiti lideri Fils bardak yerine sürahiden su içti (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Sürahiden su içtikten sonra konuşmasına devam eden Haitili lider, konuşmasının sonunda ise suyu bu kez bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.