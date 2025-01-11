Strazburg’da iki tramvay çarpıştı: Onlarca yaralı var! Yolcuların panik anları kameralara yansıdı

Reuters ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Strazburg kentindeki bir metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.

Fransız haber kanalı BFM TV'nin aktardığına göre, Strazburg'un merkez istasyonunda bir tramvay, ray değiştirdiği sırada durağa yanaşan bir başka tramvaya çarptı.

EN AZ 30 YARALI VAR

Çarpışma sonucunda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralanırken, tramvaylardan biri raylardan çıktı.

Bas-Rhin bölgesi itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükseldiği, yolcuların tramvay kapılarını açmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Paylaşılan görüntülerde, yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşturduğu da görülüyor.