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Strazburg’da iki tramvay çarpıştı: Onlarca yaralı var! Yolcuların panik anları kameralara yansıdı

Fransa'nın Starzburg kentinde yer alan metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi Fransa’nın Strazburg kentinde merkez metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralanırken, tramvaylardan biri raylardan çıktı. Kazanın ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaya çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dumanların yükseldiği ve yolcuların panik içinde hareket ettiği anlar dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 21:14 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 21:46
Strazburg’da iki tramvay çarpıştı: Onlarca yaralı var! Yolcuların panik anları kameralara yansıdı

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    Reuters ve Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Strazburg kentindeki bir metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.

    Fransız haber kanalı BFM TV'nin aktardığına göre, Strazburg'un merkez istasyonunda bir tramvay, ray değiştirdiği sırada durağa yanaşan bir başka tramvaya çarptı.

    Fransa'da tramvay çarpışması: Yolcuların panik anları kamerada! Onlarca yaralı var

    EN AZ 30 YARALI VAR

    Çarpışma sonucunda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralanırken, tramvaylardan biri raylardan çıktı.

    Bas-Rhin bölgesi itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazaya karışan tramvaylardan dumanların yükseldiği, yolcuların tramvay kapılarını açmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

    Paylaşılan görüntülerde, yaralıların yerde yattığı ve birçok kişinin panik içinde koşturduğu da görülüyor.

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