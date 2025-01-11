Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek

İsrail gazetesi Jerusselam Post'un haberine göre, anlaşmanın ilk aşaması, koridordan kısmi bir çekilme ve bölgedeki İsrail güçlerinin azaltılmasını kapsıyor. İkinci aşamada, IDF, koridor boyunca bir dizi teftiş noktasında kalmaya devam edecek. Üçüncü aşamanın son gününde ise, IDF koridordan tamamen çekilecek.

"Heyete çağrıda bulunuyoruz: Bu, tüm sevdiklerimizin serbest bırakılmasını sağlamak için tarihi bir fırsattır."

Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Barnea, Alon ve Falk'ın Katar 'a gönderilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptılar:

Hamas'tan esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığı açıklaması geldi (Fotoğraf: AA)

HAMAS'TAN ANLAŞMA TAMAM AÇIKLAMASI GELDİ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde süren ateşkes ve esir takası müzakerelerinde hareketlilik devam ediyor. Anlaşmaya varıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, "Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayını bekliyor" dedi.

Katar medyası ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.