Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek

Washington Post'a konuşan İsrailli bir yetkili, heyet gönderme kararının Doha'daki müzakere görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ve yeni gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.
Washington Post'a konuşan İsrailli bir yetkili, heyet gönderme kararının Doha'daki müzakere görüşmelerinde kaydedilen ilerleme ve yeni gelişmelerden kaynaklandığını söyledi.
MOSSAD BAŞKANI'NI KATAR'A GÖNDERECEK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehinelerle ilgili yaptığı durum değerlendirmesinin ardından, Mossad Başkanı David Barnea, Şin Bet Başkanı Tümgeneral (emekli) Nitzan Alon ve Diplomatik Danışman Ophir Falk'a Doha'ya giderek rehineler konusunda bir anlaşmaya varmalarını talimat verdi.
İsrailli bir yetkili, The Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, heyetin gönderilmesi kararının Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme ve yeni gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. Toplantıya, Savunma Bakanı İsrael Katz, üst düzey güvenlik yetkilileri ve hem görevden ayrılan hem de yeni göreve gelen ABD yönetimlerinin müzakerecileri katıldı.
TALİMAT ABD'DEN Mİ GELDİ?
Netanyahu, bu kararı, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin hemen ardından aldı.
İsrailli bir yetkili, daha önce, rehine anlaşmasındaki ilerlemenin, Mossad Başkanı, Şin Bet Direktörü ve Tümgeneral Nitzan Alon'un Doha'ya gönderilmesinin İsrail heyetinin düzeyinin yükseltilmesini haklı çıkarıp çıkarmayacağını belirlemek için bir değerlendirme yapıldığını açıklamıştı.
REHİNE AİLELERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, Barnea, Alon ve Falk'ın Katar'a gönderilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptılar:
"Heyete çağrıda bulunuyoruz: Bu, tüm sevdiklerimizin serbest bırakılmasını sağlamak için tarihi bir fırsattır."
İsrail gazetesi Jerusselam Post'un haberine göre, anlaşmanın ilk aşaması, koridordan kısmi bir çekilme ve bölgedeki İsrail güçlerinin azaltılmasını kapsıyor. İkinci aşamada, IDF, koridor boyunca bir dizi teftiş noktasında kalmaya devam edecek. Üçüncü aşamanın son gününde ise, IDF koridordan tamamen çekilecek.
KAN'ın Arap medyasına dayandırdığı habere göre, müzakerelerin gündeminde, anlaşmanın son aşamasında İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi yer alıyor.
HAMAS'TAN ANLAŞMA TAMAM AÇIKLAMASI GELDİ
İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde süren ateşkes ve esir takası müzakerelerinde hareketlilik devam ediyor. Anlaşmaya varıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, görüşmelerin seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, "Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayını bekliyor" dedi.
Katar medyası ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.