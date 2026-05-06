CANLI YAYIN
Geri

ABD'de İsrail krizi | Demokratlardan Rubio'ya mektup: Gizli nükleer çalışmaları aydınlatılsın

ABD’de Demokrat Kongre üyelerinden Trump yönetimine sert bir çağrı geldi. 30 milletvekili, İsrail’in gizli nükleer silah programını açıklamasını talep etti. İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırılarla başlayan savaş ortamında Washington yönetiminin, İsrail'in nükleer silah programına ilişkin sessizliğinin "savunulamaz" olduğu belirtilen mektupta, Kongrenin "Orta Doğu'daki nükleer dengeler hakkında tam bilgi sahibi olmakla sorumlu olduğu" vurgulandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de İsrail krizi | Demokratlardan Rubio'ya mektup: Gizli nükleer çalışmaları aydınlatılsın
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD'de Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği desteğe yönelik tepkiler artıyor.
  • Temsilciler Meclisinden 30 Demokrat üye, İsrail'in nükleer silah programının kabul edilmesini talep etti.
  • Demokratlar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup yazarak İsrail'in nükleer programının açıklanmasını istedi.
  • Mektupta, Washington'un İsrail'in nükleer sessizliğine karşı tutumunun savunulamaz olduğu belirtildi.
  • ABD'nin İsrail'in nükleer programını kabul etmemesinin güvenilirliğini azalttığı ifade edildi.

ABD'de Beyaz Saray'ın İsrail'e verdiği desteğe yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Temsilciler Meclisinden 30 Demokrat üye, Başkan Donald Trump yönetiminden, İsrail'in gizli tuttuğu nükleer silah programının varlığını kabul etmesini ve programa ilişkin bildiği detayları açıklamasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

DEMOKRATLARDAN RUBIO'YA MEKTUP

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro önderliğindeki 30 Demokrat, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ortak mektup yazdı.

Trump ve Netanyahu

İSRAİL'İN NÜKLEER SİLAH PROGRAMINA

Mektupta, İsrail'in 1950'lerin sonlarında gizlice başlattığı bilinen ancak varlığını resmen kabul etmediği nükleer silah programı ele alındı.

İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırılarla başlayan savaş ortamında Washington yönetiminin, İsrail'in nükleer silah programına ilişkin sessizliğinin "savunulamaz" olduğu belirtilen mektupta, Kongrenin "Orta Doğu'daki nükleer dengeler hakkında tam bilgi sahibi olmakla sorumlu olduğu" vurgulandı.

İran

ABD İSRAİL'İN NÜKLEER PROGRAMINI YOK SAYIYOR

Mektupta, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin nükleer programlarını kısıtlama söylemlerine karşı İsrail'in nükleer silah programının varlığını kabul etmeyen ABD'nin "güvenilirliğinin azaldığı" ifade edildi.

Hükümete, İsrail'in programı hakkında bildiklerini aktarması çağrısı yapılan mektupta, uranyum zenginleştirme kapasitesi, kullanılan materyalin üretim yeri ve nükleer silahların mevcut savaşta hangi durumlarda kullanılacağının ABD'ye bildirilip bildirilmediği gibi detayların da paylaşılması istendi.

WP'ye konuşan hükümet yetkilileri de Trump yönetiminden bazı kişilerin, mevcut gerilimin nükleer boyuta tırmanması konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

ABDde İsrail cephesi çatırdıyor: Anketler ortaya çıkardı | Senatör Sanders’tan Beyaz Saray’a çağrı

SAHA 2026 paniği: Tel Aviv’e “YILDIRIMHAN” düştü | “Türkiye Avrupa’yı vurabilecek füzeyi tanıttı”
SONRAKİ HABER

Tel Aviv’e “YILDIRIMHAN” düştü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler