ABD İSRAİL'İN NÜKLEER PROGRAMINI YOK SAYIYOR

Mektupta, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin nükleer programlarını kısıtlama söylemlerine karşı İsrail'in nükleer silah programının varlığını kabul etmeyen ABD'nin "güvenilirliğinin azaldığı" ifade edildi.

Hükümete, İsrail'in programı hakkında bildiklerini aktarması çağrısı yapılan mektupta, uranyum zenginleştirme kapasitesi, kullanılan materyalin üretim yeri ve nükleer silahların mevcut savaşta hangi durumlarda kullanılacağının ABD'ye bildirilip bildirilmediği gibi detayların da paylaşılması istendi.

WP'ye konuşan hükümet yetkilileri de Trump yönetiminden bazı kişilerin, mevcut gerilimin nükleer boyuta tırmanması konusunda endişeleri olduğunu söyledi.