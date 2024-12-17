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Soykırımcı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor: Gündem Gazze'de ateşkes

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi konuşmak için yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu. Reuters'da yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 17:32
Soykırımcı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor: Gündem Gazze’de ateşkes

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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkesi konuşmak için yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini duyurdu.



    Reuters'da yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

    FİDAN DA KAHİRE DE OLACAK

    Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyinin 21. Toplantısı'na katılacak.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kahire'de olacak. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kahire'de olacak. (AA)

    İSRAİL HEYETİ DOHA'YA GİTTİ

    İsrail heyetinin, sabah saatlerinde Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği bildirildi.

    İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya giden heyetin "kısıtlı bir yetkiye" sahip olduğu kaydedildi.

    İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail saldırıları sonrası bölgede oluşan yıkım Sderot ve Kfar Aza kentlerinden görüntülendi. (AA)İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail saldırıları sonrası bölgede oluşan yıkım Sderot ve Kfar Aza kentlerinden görüntülendi. (AA)

    İsrailli yetkili, Tel Aviv'in "bu ay içinde" ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından önce yürürlüğe girebileceğini öne sürdü.

    Ayrıca haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin son dönemde ciddi ilerleme kaydettiği belirtildi.

    İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

    İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail saldırıları sonrası bölgede oluşan yıkım Sderot ve Kfar Aza kentlerinden görüntülendi. (AA)İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail saldırıları sonrası bölgede oluşan yıkım Sderot ve Kfar Aza kentlerinden görüntülendi. (AA)

    İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.

    Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı.

    İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı.

    Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor.

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