İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cafer Kaimpenah, Tahran'da "18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali"nde konuştu. Kaimpenah, ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunları anlattı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cafer Kaimpenah, Tahran'da "18. Genç Üreticiler ve Yöneticiler Festivali"nde konuştu. Kaimpenah, ülkede doğal gaz yetersizliği nedeniyle yaşanan sorunları anlattı.
"TATİL ETMEK ZORUNDA KALDIK"
Kaimpenah, "Ülkenin kuzeyi, kuzeydoğu ve kuzeybatısında insanlar üşümesin diye sanayi bölgelerinin büyük bir kısmını tatil etmek zorunda kaldık." dedi.
İran'da doğal gaz ihtiyacının 945 milyon metreküp olmasına rağmen yaklaşık 840 milyon metreküp üretildiğine dikkati çeken Kaimpenah, "Normal hava koşullarında günlük yaklaşık 100 milyon metreküp enerji açığımız var. Ülkenin 945 milyon metreküp doğal gaz ihtiyacının 620 milyon metreküpten fazlası yalnızca hane halkı, ticari işletmeler ve küçük sanayiler tarafından tüketiliyor." ifadelerini kullandı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Rusya, 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahipken İran da 34 trilyon metreküple en fazla gaz rezervlerine sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.
OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Soğuk hava ile elektrik ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edildi. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi için birçok şehirde okullar tatil edilirken bazı şehirlerde de eğitime çevrim içi devam edilecek.
Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.
Hem gaz tüketiminin düşürülmesi hem de yüksek tüketim nedeniyle oluşan gaz basıncı sorununun çözülmesi hedeflenen çağrılar üzerine bugün İran Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında da kombiler kısıldı.
EYALET EYALET AÇIKLANDI!
Enerji sorunu ve soğuk havalar nedeniyle Erdebil, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde tüm eğitim kademeleri için okullar tatil edildi.
Kum eyaletinde ilk, orta ve lise düzeyi eğitim kurumları, Fars eyaletinde ise ilkokullar tatil edildi. Bazı eyaletlerde eğitime çevrim içi devam edilecekken bazı eyaletlerde ise okullar tamamen tatil edildi. Birçok eyalette ise ilgili kurumların yaptıkları toplantıların ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği konusundaki kararları açıklanacak.
Daha çok yaz aylarında karşılaşılan elektrik kesintileri bu yıl kış aylarına da yansıdı. Ülkenin birçok kentinde yaşanan hava kirliliği nedeniyle termik santrallerde dizel yakıt tüketilmesinin yasaklanması ile ihtiyaç duyulan elektrik miktarında artış oldu.