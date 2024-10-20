Soykırımcı Netanyahu’nun evine füze saldırısı!

Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun da bulunduğu Kayserya kentindeki bir binayı vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e üç İHA ateşlendiğini duyurdu. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Netanyahu'nun hükümet ofisi, Netanyahu ile eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını bildirdi.