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ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakın çevresine yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynadığı kıdemli danışmanlık görevinden gelecek haftalarda ayrılacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:57
ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresine, kıdemli danışmanı olarak hükümet harcamaları konusunda etkin rol oynayan Elon Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söylediği iddia edildi.

ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor (AFP)ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor (AFP)

ABD BASININDAN BOMBA İDDİA
Amerikan Politico dergisinin konuyla ilgili bilgi sahibi ve adı açıklanmayan üç üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Musk'ın hükümetteki görevi yakında sona erebilir.

ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor (Reuters)ABD basınından bomba iddia! Elon Musk görevden ayrılıyor (Reuters)

Habere göre, kişisel olarak Musk'ın performansından memnun olan ABD Başkanı Trump, yeniden kendi işlerinin başına dönmesinin zamanının geldiği konusunda Musk ile mutabık kaldı.

Trump, bazı kabine üyeleri dahil yakın çevresine, kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Musk'ın gelecek haftalarda görevinden ayrılacağını söyledi.

Yetkililerden biri, Musk'ın danışman olarak gayriresmi bir rol üstlenmeye ve Beyaz Saray'ın çevresinde ara sıra görünen bir yüz olmaya devam edeceğini kaydetti. Bir diğer yetkili ise Musk'ın, Trump'ın yakın çevresinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Aynı yetkili, halen "özel hükümet çalışanı" olarak 130 günlük geçici bir statüde çalışan Musk'ın, haziran başında sona erecek bu sürenin sonunda görevinden ayrılmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

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