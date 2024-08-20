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Soykırımcı İsrail'in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan'dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor

Hamas yetkilisi Usame Hamdan, CNN muhabirinin Hamas'ı Gazze'deki ölümlerden sorumlu tutma çabasına tepki gösterdi. Hamdan, İsrail'in uzun yıllardır Filistinliliere yönelik saldırılarını vurgulayarak yayını terk etti.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 23:47 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 01:41
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor

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Hamas yetkilisi Usame Hamdan, CNN muhabirinin Gazzelilerin katledilmesinden Hamas'ı sorumlu tutma çabasına sert tepki gösterdi.

Gazzelilere yönelik saldırılarda Hamas’ı sorumlu tutmaya çalışan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Usame Hamdan sert tepki geldiGazzelilere yönelik saldırılarda Hamas’ı sorumlu tutmaya çalışan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Usame Hamdan sert tepki geldi

Hamas Yetkilisi CNN Yayınını Terk Etti: "İsrail 76 Yıldır Katliam Yapıyor"

Canlı yayında, İsrail'in son 76 yıldır Filistinlilieri öldürdüğünü belirten Hamdan, "İsrail 2014'te Gazze'ye saldırdı ve 4 binden fazla Filistinliyi öldürdü." diyerek İsrail'in geçmişteki saldırılarına dikkat çekti.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan CNN muhabirine sert tepki gösterdi Hamas yetkilisi Usame Hamdan CNN muhabirine sert tepki gösterdi

Sözlerine sert bir şekilde devam eden Hamdan "2008'de bir günde 1000 Filistinli öldürüldü." dedi.

Hamas yetkilisi Usame Hamdan canlı yayını terk etti Hamas yetkilisi Usame Hamdan canlı yayını terk etti

Ardından "Batı Şeria'da Hamas yok ama İsrailliler son 10 ayda 800 Filistinliyi öldürdü" dedi.

Bu açıklamaların ardından Hamdan canlı yayının terk etti.

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