Eurovision’da diskalifiye kararı! Hollanda yarışmadan çıkarıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde bu akşam düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finalinden Hollanda'yı temsil edecek Joost Klein'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.

HOLLANDA EUROVISION'DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

EBU'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.

Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz.