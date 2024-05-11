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Eurovision’da diskalifiye kararı! Hollanda yarışmadan çıkarıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Hollanda'nın bu akşam düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu. Hollanda’nın temsilcisi şarkıcı Joost Klein’ın, prodüksiyon ekibinden bir kadının da dahil olduğu ve sahne arkasında yaşanan bir tartışma dolayısıyla diskalifiye edildiği öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 17:44 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 17:44
Eurovision’da diskalifiye kararı! Hollanda yarışmadan çıkarıldı

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Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde bu akşam düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finalinden Hollanda'yı temsil edecek Joost Klein'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.

HOLLANDA EUROVISION'DAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

EBU'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.

Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz.

SAHNE ARKASI KAVGA

Hollandalı yarışmacı Joost Klein'ın yapım ekibinden bir kadın üyenin de dahil olduğu bir olay nedeniyle polis tarafından sorguya çekildikten sonra yarışmadan ihraç edildiği öne sürüldü.

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