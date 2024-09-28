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Soykırımcı İsrail’in Lübnan'da son iki haftada düzenlediği saldırılarda 1030 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, katil İsrail'in 16 Eylül'den bu yana ülkeye yönelik saldırıları sonucu 1030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:41 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 17:41
Soykırımcı İsrail’in Lübnan’da son iki haftada düzenlediği saldırılarda 1030 kişi öldü

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Sağlık Bakanı Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor ( AA) İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor ( AA)

SALDIRILARDA 1030 KİŞİ HAYATININ KAYBETTİ

İsrail ordusunun 8 Ekim'den 15 Eylül'e kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında 38'i kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 610 kişinin öldüğü, 2 bin 56 kişinin yaralandığını aktaran Ebyad, 16 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ise İsrail'in saldırılarında 1030 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 1030 kişi yaşamını yitirdi (AA)İsrail'in Lübnan saldırılarında 1030 kişi yaşamını yitirdi (AA)

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Son 2 haftada ölen 1030 kişi arasında 156 kadın ve 87 çocuğun olduğu bilgisini veren Ebyad, bu süre zarfında 6 bin 352 kişinin de yaralandığı ifade etti.

İsrail'in dünden beri sürdürdüğü saldırılarda da 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığını bildiren Ebyad, 8 Ekim'den bu yana 1640 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 408 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail'in Lübnan saldırılarında 1030 kişi yaşamını yitirdi (AA)İsrail'in Lübnan saldırılarında 1030 kişi yaşamını yitirdi (AA)

KİMLİKLERİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

İsrail saldırılarında şu ana kadar 194 kadının öldüğünü bilgisini paylaşan Bakan Ebyad, enkaz altından çıkarılamayan veya henüz kimleri tespit edilemeyenlerin olduğuna da dikkati çekti.

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