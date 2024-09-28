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Lübnan’da insanlık dramı! Yüz binlerce kişi yerinden edildi

İsrail Lübnan’da saldırılara devam ederken binlerce sivil bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Lübnan'daki son askeri tırmanışın ardından 150 bin kişinin yeniden yerinden edildi. A Haber, bölgedeki insanlık dramını anbean görüntüledi; savaşın ortasında kalan sivillerin göç ederken yaşadığı zorlukları ekrana taşıdı.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:46 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 14:46
Lübnan’da insanlık dramı! Yüz binlerce kişi yerinden edildi

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İsrail Lübnan'da bombardımana devam ederken binlerce sivil bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ederken Lübnan savaşın yeni cephesi haline geldi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AAİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AA

150 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan'daki son askeri tırmanışın ardından 150 bin kişinin yeniden yerinden edildi.

LÜBNAN'DA İNSANLIK DRAMI

İsrail Lübnan'da saldırılara devam ederken yüz binlerce kişi yerinden edildi. A Haber, bölgedeki insanlık dramını anbean görüntüledi; savaşın ortasında kalan sivillerin göç ederken yaşadığı zorlukları ekrana taşıdı.

Yine savaş yine sürgün yine aynı manzara!

IOM Genel Direktörü Amy Pope, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, diplomasi, barış ve gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi ve şöyle konuştu:

Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce can kaybına yol açan Lübnan'daki askeri tırmanıştan derinden endişe duyuyoruz. Sivillerin refahı ve ilgili altyapının korunması, uluslararası insancıl hukuk ve bölgede barış ve istikrar çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1701 doğrultusunda saygı görmelidir.

EN AZ 783 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 783 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

İSRAİL'DEN NASRALLAH İDDİASI

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Hizbullah ise Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırılarda 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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