Lübnan’da insanlık dramı! Yüz binlerce kişi yerinden edildi

İsrail Lübnan'da bombardımana devam ederken binlerce sivil bölgeden ayrılmaya devam ediyor.
İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ederken Lübnan savaşın yeni cephesi haline geldi.
İsrail Lübnan'da bombardımana devam ederken binlerce sivil bölgeden ayrılmaya devam ediyor.
İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ederken Lübnan savaşın yeni cephesi haline geldi.
150 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Lübnan'daki son askeri tırmanışın ardından 150 bin kişinin yeniden yerinden edildi.
LÜBNAN'DA İNSANLIK DRAMI
İsrail Lübnan'da saldırılara devam ederken yüz binlerce kişi yerinden edildi. A Haber, bölgedeki insanlık dramını anbean görüntüledi; savaşın ortasında kalan sivillerin göç ederken yaşadığı zorlukları ekrana taşıdı.
IOM Genel Direktörü Amy Pope, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, diplomasi, barış ve gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi ve şöyle konuştu:
Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere yüzlerce can kaybına yol açan Lübnan'daki askeri tırmanıştan derinden endişe duyuyoruz. Sivillerin refahı ve ilgili altyapının korunması, uluslararası insancıl hukuk ve bölgede barış ve istikrar çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1701 doğrultusunda saygı görmelidir.
EN AZ 783 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 783 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
İSRAİL'DEN NASRALLAH İDDİASI
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.
Hizbullah ise Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırılarda 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirilmişti.