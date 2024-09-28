Lübnan’da insanlık dramı! Yüz binlerce kişi yerinden edildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tun güneyinde yer alan Dahiye bölgesindeki el-Leyleki ve el-Hadas mahallelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi, AA

İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ederken Lübnan savaşın yeni cephesi haline geldi.

İsrail Lübnan 'da bombardımana devam ederken binlerce sivil bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

IOM Genel Direktörü Amy Pope, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, diplomasi, barış ve gerginliğin azaltılması çağrısını yineledi ve şöyle konuştu:

Yine savaş yine sürgün yine aynı manzara!

İsrail Lübnan'da saldırılara devam ederken yüz binlerce kişi yerinden edildi. A Haber, bölgedeki insanlık dramını anbean görüntüledi; savaşın ortasında kalan sivillerin göç ederken yaşadığı zorlukları ekrana taşıdı.

Lübnan 'daki son askeri tırmanışın ardından 150 bin kişinin yeniden yerinden edildi.

EN AZ 783 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 783 kişi ölürken bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

İSRAİL'DEN NASRALLAH İDDİASI

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Hizbullah ise Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırılarda 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirilmişti.