İran duyurdu! İşgal altındaki Beyrut’a uçuşlar iptal edildi

İran devlet televizyonuna göre, Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, "Bir sonraki duyuruya kadar, şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti ( AA)

Sözcü, uçuşların yeniden başlaması durumunda uçuş saatlerinin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

iSRAİL'İN SALDIRILARI BİTMEK BİLMİYOR

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in saldırıları Lübnan'da aralıksız devam ediyor ( AA)

İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1030 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti (AA)

iSRAİL'DEN BEYRUT'A BÜYÜK HAVA SALDIRISI

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti (AA)

150 BİNE YAKIN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.