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Soykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılar

Soykırımcı İsrail haddini aşmaya devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyen terör devleti, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 15:49 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 16:01
Soykırımcı İsrail’den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapattılar

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

Soykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılarSoykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentindeki Vadi el-Hariyya ve Ebu Rumman mahallelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait çok sayıda evde arama yaptı.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCI YERŞELTİRDİLER

İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

Soykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılarSoykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılar

İBADET EDENLERİN CAMİYE GİRMESİNİ ENGELLEDİLER

Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatarak, ibadet edenlerin camiye girmesini engellediğini belirtti.

Suneyne, askerlerin, camiyi sabah saat 4'ten itibaren uyarıda bulunmaksızın kapattığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise sıkı denetim prosedürleri kapsamında Harem-i İbrahim Camisi'nin yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi.

Soykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılarSoykırımcı İsrail'den El Halil kentine baskın! Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattılar

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu dönemde gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 300'ü aştığı, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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