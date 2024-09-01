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Tel Aviv yine sokaklara döküldü: Eli kanlı Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi! "Devletin sabotajcısı"

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen esir protestosunda binlerce İsrailli hükümete tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan kalabalık Başbakan Binyamin Netanyahu için "devletin sabotajcısı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 01:43 Güncelleme 01 Eylül 2024, 01:56
Tel Aviv yine sokaklara döküldü: Eli kanlı Netanyahu’ya tepkiler çığ gibi! Devletin sabotajcısı

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Netanyahu ve hükümeti, İsrail sokaklarında kendi vatandaşları tarafından protesto edilmeye devam ediyor. İsrail'de esir yakınları ve onlara destek olmak isteyen binlerce gösterici başkent Tel Aviv'de toplandı.

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Kirya Askeri Üssü yakınlarında toplanan binlerce İsrailli Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerinde sergiledikleri politika nedeniyle tepki gösterdi.

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İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
Devletin sabotajcısı olarak nitelendirilen Netanyahu için "Suçlusun", "Doğrudan hapse gir" pankartları açan İsrailliler, esir anlaşmasının bir an önce imzalanmasını talep ederken, istifa çağrısı yaptı.

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GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Öte yandan protestolar sırasında göstericiler ile polis arasında çatışma çıkarken, 2 gösterici gözaltına alındı. Atlı bir polisin çarptığı gösterici ise hastaneye kaldırıldı.

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