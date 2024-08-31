Ukrayna ordusunda deprem! Zelenskiy Hava Kuvvetleri Komutanı’nı görevden aldı

Rusya Savunma Bakanlığı,Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıların Rus ordusunca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, enerji ve havaalanı altyapısı unsurları, yakıt depoları, Batılı uçak ve topçu mühimmatı, İHA üretim atölyeleri, insansız deniz araçlarının saklandığı merkezler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalarının vurulduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.





"Bu saldırıda Rus güdümlü bombaları kullanıldı. Savunma kuvvetlerimiz, Rus askeri uçaklarını bulundukları yerde imha etme kabiliyetine sahip olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Bu terörü durdurmak için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var. Bu, kesinlikle adil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'nın savunmasını kısıtlamaya hiçbir mantıklı sebep yoktur. Uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacımız var. Ukrayna için hava savunma anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyacımız var."

UKRAYNA'DAN İNTİKAM SALDIRISI

Rusya'nın bu saldırılarına Ukrayna'dan da bir karşı saldırı geldi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine bir saldırı düzenlediğini duyrudu. Gladkov, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.