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Ukrayna ordusunda deprem! Zelenskiy Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldı

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş giderek şiddetleniyor. Savaşta her iki taraf da kayıplar veriyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ağustos'ta Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düştüğünü belirtti. Yaşanan bu gelişmenin ardında Zelenski'nin Hava Kuvvetleri Komutanı'nı görevden aldığı öğrenildi. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024, 11:28 Güncelleme 31 Ağustos 2024, 11:44
Ukrayna ordusunda deprem! Zelenskiy Hava Kuvvetleri Komutanı’nı görevden aldı

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Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta her iki taraf da ağır kayıplar veriyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düştüğü belirtildi.

F-16'ların hava muharebesi sırasında yüksek performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, uçakların Rusya'ya ait 4 seyir füzesini düşürdüğü kaydedilerek, "Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle bağlantı kesildi. Daha sonra uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

ZELENSKİ GÖREVDEN ALDI
ABD'li bir savunma yetkilisi tarafından daha önce yapılan açıklamada ise kazanın Rusya'nın saldırısı sonucu değil pilot hatasından ya da teknik arıza gibi nedenlerden kaynaklandığını düşündükleri ifade edilmişti.

Savunma Bakanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ölen pilotun kimliğinin Aleksey 'Moonfish' Mes olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olay sonrasında yaptığı açıklamada Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk'u görevden aldığını belirterek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdim. Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış gruplarının savaşçılarına, hava savunma birimlerine son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten savaşan herkese - sonuç için. Aynı şey komuta kademesi için de geçerli - kendimizi güçlendirmeliyiz. Ve insanlarla ilgilenmeliyiz. Personele iyi bakın. Tüm savaşçılarımıza iyi bakın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı,Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıların Rus ordusunca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, enerji ve havaalanı altyapısı unsurları, yakıt depoları, Batılı uçak ve topçu mühimmatı, İHA üretim atölyeleri, insansız deniz araçlarının saklandığı merkezler, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalarının vurulduğunu belirtti.

HARKİV'E GÜDÜMLÜ BOMBALARLA SALDIRI
Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da 7 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada "Harkiv bölgesinde Sinkovka, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Stelmahovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka, Orlovka, Kamışevka, Nikolayevka ve Novojelannoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv kentine güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya paylaşımında, Harkiv'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.
Rusya'nın sivilleri, sıradan evleri hedef aldığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:



"Bu saldırıda Rus güdümlü bombaları kullanıldı. Savunma kuvvetlerimiz, Rus askeri uçaklarını bulundukları yerde imha etme kabiliyetine sahip olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Bu terörü durdurmak için ortaklarımızın güçlü kararlarına ihtiyacımız var. Bu, kesinlikle adil bir ihtiyaçtır. Ukrayna'nın savunmasını kısıtlamaya hiçbir mantıklı sebep yoktur. Uzun menzilli kabiliyetlere ihtiyacımız var. Ukrayna için hava savunma anlaşmalarının uygulanmasına ihtiyacımız var."

UKRAYNA'DAN İNTİKAM SALDIRISI
Rusya'nın bu saldırılarına Ukrayna'dan da bir karşı saldırı geldi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine bir saldırı düzenlediğini duyrudu. Gladkov, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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