Soykırımcı İsrail’den alçaklığın nirvanası! Filistinli esirlere mide bulandıran işkence: Cinsel saldırı, tecavüz, darp...

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu bir Filistinli gazeteci, götürüldüğü "Sde Teman gözaltı merkezinde" tutulan Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığını ifade etti.





Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail'de Necef (Negev) Çölü'ndeki Sde Teman gözaltı merkezinde alıkonulan Filistinli gazeteci Muhammed Sabir Arab, yaşadıklarını ve gözlemlerini kendisini ziyaret eden avukatı Halid Muhacene'ye anlattı.

İsrail askerlerinin sıkı kısıtlamaları ve denetimi altında gerçekleşen görüşmede, nerede tutulduğunu bilmeyen Filistinli gazeteci Arab'ın avukatına ilk sorduğu soru "Ben nerdeyim?" oldu.