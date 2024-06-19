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İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 23:58 Güncelleme 20 Haziran 2024, 00:14
İşgalci İsrail ordusundan Hamas itirafı: Onları ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor

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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" ilişkin konuşan Hagari, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır." ifadesini kullandı.

"HAMAS BİR FİKİRDİR, SİYASİ PARTİDİR"
Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu.

"Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.

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