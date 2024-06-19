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İsrail yine Refah'ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sivillerin olduğu noktada...

İsrail'in Refah kentinde sivillerin olduğu bir noktaya düzenlediği saldırıda 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Alçak saldırıdan yaralı olarak kurtulan siviller ise Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 22:27 Güncelleme 19 Haziran 2024, 22:55
İsrail yine Refah’ı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sivillerin olduğu noktada...

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Refah kentinde sivilleri hedef alan saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

11 SİVİL ÖLDÜ 25 YARALI VAR

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi'nde sivillerin olduğu bir noktayı bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yaralıların Gazze'nin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

7 MAYIS'TA SALDIRMIŞTI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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