Soykırımcı İsrail ordusu aynı okulu 5. kez vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerinden edilmiş 5 binden fazla sivilin bulunduğu El-Cauni Okuluna düzenlenen bu saldırının "korkunç, vahşi bir katliam" olduğu vurgulandı.

Saldırıda aralarında çocuklar ve UNRWA çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de katliama imza atıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı 'nda UNRWA'ya ait El-Cauni Okulunu bombaladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca dünyaya Gazze'de yerinden edilenlere ve sivillere karşı devam eden bu suçlara tepki gösterilmesi çağrısı yapıldı.

İSRAİL, NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA 18'DEN FAZLA OKUL VE BARINMA MERKEZİNİ BOMBALADI Gazze 'deki soykırım savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail 'in Nusayrat Mülteci Kampı 'nda 18'den fazla okul ve barınma merkezini bombaladığı aktarıldı.

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de zulme devam ediyor

İSRAİL AYNI OKULU 5. KEZ VURDU

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, bunun İsrail ordusunun aynı okula düzenlediği 5. saldırı olduğu vurgulandı.