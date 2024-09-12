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Hamas yeni ateşkes şartlarını reddetti! Çok net mesaj: "31 Mayıs'ta açıklanan şartlara derhal uymaya hazırız"

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese derhal uygulanması için hazır olduğunu açıkladı .Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 01:03 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 01:18
Hamas yeni ateşkes şartlarını reddetti! Çok net mesaj: 31 Mayıs’ta açıklanan şartlara derhal uymaya hazırız

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Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.



Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

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