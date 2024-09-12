Hamas yeni ateşkes şartlarını reddetti! Çok net mesaj: "31 Mayıs'ta açıklanan şartlara derhal uymaya hazırız"

Hamas Hareketi , ABD Başkanı Joe Biden 'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.





Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.