İsrail'in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelere 90 roket ateşlendiği bildirildi.

HİZBULLAH'TAN FÜZE YAĞMURU

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsrail'in kuzeyinde çalan sirenlerin ardından yaklaşık 90 füzenin Lübnan'dan geçtiği tespit edildi. Füzelerin bir kısmı ele geçirildi ve diğerleri İsrail'in kuzeyindeki çeşitli noktalara düştü. Bunun sonucunda birçok bölgede yangın çıktı. Ayrıntılar inceleniyor." ifadelerine yer verildi.

Füzeli saldırının Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olduğu bildirildi.

Safed ve Tiberya şehirleri de roket sirenlerinin çaldığı şehirler arasındaydı. İsrailli Magen David Adom, şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmediğini açıkladı.