İsrail'in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından İsrail'in kuzeyinde çeşitli bölgelere 90 roket ateşlendiği bildirildi.
HİZBULLAH'TAN FÜZE YAĞMURU
İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsrail'in kuzeyinde çalan sirenlerin ardından yaklaşık 90 füzenin Lübnan'dan geçtiği tespit edildi. Füzelerin bir kısmı ele geçirildi ve diğerleri İsrail'in kuzeyindeki çeşitli noktalara düştü. Bunun sonucunda birçok bölgede yangın çıktı. Ayrıntılar inceleniyor." ifadelerine yer verildi.
Füzeli saldırının Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olduğu bildirildi.
Safed ve Tiberya şehirleri de roket sirenlerinin çaldığı şehirler arasındaydı. İsrailli Magen David Adom, şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmediğini açıkladı.
Eski İsrail hükümeti sözcüsü Eylon Levy, X hesabından yaptığı açıklamada "Kuzey İsrail, İran'ın vekili Hizbullah'ın büyük saldırısı altında" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'a bağlı El Mayadin muhabiri, roket fırlatmasının yaklaşık otuz dakika içinde gerçekleştiğini bildirdi.
HİZBULLAH ÜSTLENDİ
Hizbullah daha sonra saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve bu saldırıların , İsrail'in geçen yılın Ekim ayında Hamas'la savaşının başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı Sami Taleb Abdullah'ı ortadan kaldırma iddiasına yanıt olarak geldiğini belirtti .
FÜZELİ SALDIRIDA İKİNCİ TUR
Hizbullah'ın ilk saldırısından saatler sonra İsrail'in kuzeyindeki Zar'it kasabasında roket alarmları duyuldu. Hizbullah'a bağlı haber kuruluşu, bölgedeki bir İsrail askeri üssünün hedef alındığını bildirdi.
Füzelerin düştüğü bölgelerin alevlere teslim olduğu belirtildi.
İSRAİL HİZBULLAH YÖNETİCİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Kuzeydeki roket saldırılarına ilişkin bu son raporlar, İsrail'in, geçen yılın Ekim ayında İsrail'in Hamas'la savaşının başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddianın ardından geldi.
Bombardımandan yaklaşık bir saat sonra Kuzey'deki birçok kasabada roket sirenleri yeniden çalmaya başladı.