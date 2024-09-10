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Soykırımcı İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu! Araçlarını kullanılamaz hale getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), soykırımcı İsrail'in, çocuk felci aşılamasına giden ve içinde 12 BM personeli bulunan konvoyu silah zoruyla alıkoyduğunu ve araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 22:02 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 22:07
Soykırımcı İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu! Araçlarını kullanılamaz hale getirdi

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Soykırımcı İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliama ve insanlık zulmüne devam ediyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM konvoyuna ilişkin dün gerçekleşen olay konusunda detaylı bilgi verdi.

BM konvoyunun hareketiyle ilgili İsrailli yetkililere öncesinde vakitlice bilgi verildiğinin ve tam koordinasyon sağlandığının altını çizen Dujarric, konvoyun Reşit kontrol noktasında durdurulduğunu ve 2 kişinin sorguya çekilmek üzere araçtan indirildiğini belirtti.

Soykırımcı İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu!Soykırımcı İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu!

Dujarric, burada gerginliğin hızla arttığını ve İsrail askerlerinin konvoydaki BM personeline silah doğrulttuğunu bildirdi.

İsrail askerlerinin BM konvoyunun etrafını sardığını ve ateş açtığını dile getiren Dujarric, İsrail ordusu tanklarının ve buldozerlerinin, içinde personel bulunan BM araçlarını ileri geri ittirdiğini ifade etti.

Soykırımcı İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliama devam ediyorSoykırımcı İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliama devam ediyor

Dujarric, bir buldozerin BM aracına çöp boşalttığını, İsrail askerlerinin de personeli tehdit ettiğini belirterek, "Konvoy silah zoruyla alıkonulurken, BM, üst düzey İsrailli yetkililerle görüşerek gerginliği azaltmak için çaba sarf etti." dedi.

2 personelin araçların yanında sorguya çekildikten sonra bırakıldıklarını belirten Dujarric, konvoyun yaklaşık 7,5 saat bekletildiğini ve operasyon tamamlanmadan dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Araçlarını kullanılamaz hale getirdiAraçlarını kullanılamaz hale getirdi

Dujarric, araçların kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dujarric, İsrail'in neden olduğu bu olayın çalışanların hayatını büyük tehlikeye attığını belirterek, İsrail'in insani yardım personelini korumak için adım atması gerektiğini vurguladı. BM'nin olayı İsrail nezdinde protesto ettiğini de dile getiren Dujarric, gerekli süreci kendilerinin yerine getirdiğine dikkati çekti. Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

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