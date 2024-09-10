Soykırımcı İsrail, çocuk felci aşılamasına giden BM konvoyunu silah zoruyla alıkoydu! Araçlarını kullanılamaz hale getirdi

Araçlarını kullanılamaz hale getirdi

Dujarric, araçların kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Dujarric, İsrail'in neden olduğu bu olayın çalışanların hayatını büyük tehlikeye attığını belirterek, İsrail'in insani yardım personelini korumak için adım atması gerektiğini vurguladı. BM'nin olayı İsrail nezdinde protesto ettiğini de dile getiren Dujarric, gerekli süreci kendilerinin yerine getirdiğine dikkati çekti. Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.