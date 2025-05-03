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Soykırımcı İsrail bu kez yardım gemisini vurdu!

Terörist devlet İsrail, uluslararası sularda rotası Gazze olan gemiye dronlarla saldırdı... Dünya yine sessiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025
Soykırımcı İsrail bu kez yardım gemisini vurdu!

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Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait Vicdan Gemisi, saat 00.23 sularında Malta açıklarında terörist devlet İsrail'in dron saldırısına uğradı. Salı günü Tunus'tan ayrılan gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya. Gemideki aktivistler Malta hükümetine SOS uyarısı ileterek geminin güvenliğini sağlaması talep edildi.

Gemide, aralarında "önemli isimlerin" de bulunduğu 21 ülkeden en az 30 kişi bulunuyordu. Gemideki mürettebat, elektriksiz kalırken; yardım malzemeleri de çok büyük zarar gördü. Sadece uluslararası sularda değil, Gazze'de de katliamlar dün devam etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7'si aynı aileden 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Geminin, saldırı sonrası 3 farklı noktadan ciddi hasar aldığı ve onarılmasının en az 2 hafta süreceği belirtildi.

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