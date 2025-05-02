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İspanya’da “dehşet evi”! Covid 19’dan beri çocuklarını hapsediyorlar: Kafesli yataklar, bebek bezleri, hayvan dışkıları…

İspanya’nın Oviedo kentinde bir çiftin Covid-19’un başlangıcından bu yana çocuklarını eve hapsettikleri ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve baskın düzenleyen polis, korkunç manzara karşısında dehşete düştü. İkisi 8 ve biri 10 yaşında olan çocukların üçer kat maske takmaya ve bez kullanmaya zorlandığı, ayrıca kafesli yataklarda yatırıldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:10
İspanya’da dehşet evi! Covid 19’dan beri çocuklarını hapsediyorlar: Kafesli yataklar, bebek bezleri, hayvan dışkıları…

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İspanya'nın Oviedo kentinde, Alman-Amerikalı bir çiftin üç çocuğunu dört yıl boyunca evlerinde alıkoyduğu ortaya çıktı.

Çocuklar devlet koruması altına alındı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırÇocuklar devlet koruması altına alındı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

"DEHŞET EVİ"NDE YILLARCA HAPİS

Polisin "dehşet evi" olarak tanımladığı bu evde, 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki bir erkek çocuk, pandemi başlangıcından bu yana dış dünyadan izole edilmiş bir şekilde yaşıyor.

Polisler evde hayvan dışkıları buldu, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırPolisler evde hayvan dışkıları buldu, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

HASTALIK BAHANESİYLE EVE HAPSETTİLER

Çocuklar, üçer kat maske takmaya zorlanmış, bez kullanmaya mecbur bırakılmış ve kafes benzeri yataklarda uyumaya mahkum edilmişti. Ev, çöp, eski ilaçlar ve hayvan dışkılarıyla doluydu. Anne Melissa ve baba Christian Steffen, çocuklarının ciddi hastalıkları olduğunu iddia ederek onları dış dünyadan korumaya çalıştıklarını savundu.

Genç oğlanlardan birinin yatağa çizdiği çığlık atan kırmızı bir canavar, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırGenç oğlanlardan birinin yatağa çizdiği çığlık atan kırmızı bir canavar, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

GÜN IŞIĞI GÖRMEMİŞLER

Polis, çocukların evdeki yaşam koşullarının son derece kötü olduğunu belirtti. Çocukların dış dünyayla hiçbir temasları olmamış, televizyon veya elektronik oyunlar gibi eğlencelerden mahrum bırakılmışlardı. Evdeki pencereler sürekli kapalı tutulmuş, çocukların dışarı çıkmalarına izin verilmemişti.

Çocuklardan birinin yatağa çizdiği kafatası ve çapraz kemikler, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırÇocuklardan birinin yatağa çizdiği kafatası ve çapraz kemikler, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Komşular, evde çocukların yaşadığından habersizdi. Ancak bir komşunun çocuk sesleri duyması üzerine polise ihbarda bulundular. Polis, birkaç gün süren gözetimden sonra eve baskın düzenledi ve çocukları kurtardı. Çocuklar, kurtarıldıklarında ayakkabısızdı ve dış dünyaya karşı büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Bir çocuğun çimene diz çökerek ilk kez dokunmanın heyecanını yaşadığı belirtildi.

53 yaşındaki Christian Steffen, eşiyle birlikte çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır53 yaşındaki Christian Steffen, eşiyle birlikte çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Ebeveynler, çocuk istismarı, psikolojik kötü muamele ve çocukları terk etme suçlamalarıyla tutuklandı. Çocuklar, Asturias Merkez Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra devlet koruması altına alındı.

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