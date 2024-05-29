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Soykırım ortağı ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı?

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan katil İsrail, masum sivillerin sığındığı Refah'taki çadır kampını vurdu. Korkunç olayda 45 Filistinli hayatını kaybederken 249 Filistinli ise yaralandı. Tüm dünyayı ayağa kaldıran bu sistematik soykırımı sadece "Korkunç olay" ifadesiyle tanımlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna ise kaçamak yanıt verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 21:16 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 21:28
Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı?

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Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı sistematik soykırımını daha da ileri boyuta taşıyarak Refah'ta sivillerin sığındığı çadırları hedef aldı.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralıların sayısının 249 olduğu saldırıda, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, kalanların ise çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

'TÜM SINIRLARI AŞAN BİR KATLİAM'
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının "tüm sınırları aşan bir katliam" olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN KIRMIZI ÇİZGİ AŞILMADI AÇIKLAMASI
Katliamın başından bu yana İsrail ile soykırım ortaklığı yapan ABD, Refah'daki vahşet hakkında ABD'nin kırmızı çizgilerini aşan büyük bir kara operasyonu teşkil etmediğini savundu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Refah'taki "son kara operasyonlarının" ABD'nin daha fazla askeri yardımı geri çekmesine neden olmayacağını söyledi.

İsrail'in saldırılarının Biden'ı zor durumda bırakıp bırakmayacağı sorusuna "İsrail'in dünya sahnesinde giderek yalnızlaşması bizim de çıkarımıza değil" yanıtını verdi.

İSRAİL REFAH'I ABD SİLAHLARI İLE Mİ VURDU?

Peki katil İsrail, Refah'ı hangi silahlarla vurdu? Söz konusu soruya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan kaçamak bir yanıt geldi.

Dünyanın ayağa kalktığı ve "artık yeter" dediği saldırı hakkında sadece "Korkunç olay" ifadesini kullanan Blinken, gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna ise kaçamak yanıt verdi.

Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem. İsrail, çıkan yangının yalnızca saldırıda kullandığı silahlardan kaynaklanmadığını ve yangının yakındaki bir silah deposundan mı çıktığını belirlemeye çalıştığını söyledi" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Blinken Hamas'ın masum sivilleri öldürdüğü ima ederek İsrail'in saldırılarına ölümleri meşru kılmak için 'tasarlanmış saldırılarda sapma olabilir' anlamına gelen şu ifadeleri kullandı:

"Masum sivilleri öldüren teröristlerle mücadele etmek için tasarlanmış sınırlı, odaklanmış, hedefli saldırıların bile, bu tür operasyonların bile korkunç, dehşet verici, istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini düşünüyorum"

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