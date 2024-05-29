Soykırım ortağı ABD’nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Refah sorusuna kaçamak yanıt! İsrail ABD silahı mı kullandı?

Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN KIRMIZI ÇİZGİ AŞILMADI AÇIKLAMASI

Katliamın başından bu yana İsrail ile soykırım ortaklığı yapan ABD, Refah'daki vahşet hakkında ABD'nin kırmızı çizgilerini aşan büyük bir kara operasyonu teşkil etmediğini savundu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby Refah'taki "son kara operasyonlarının" ABD'nin daha fazla askeri yardımı geri çekmesine neden olmayacağını söyledi.

İsrail'in saldırılarının Biden'ı zor durumda bırakıp bırakmayacağı sorusuna "İsrail'in dünya sahnesinde giderek yalnızlaşması bizim de çıkarımıza değil" yanıtını verdi. İSRAİL REFAH'I ABD SİLAHLARI İLE Mİ VURDU? Peki katil İsrail, Refah'ı hangi silahlarla vurdu? Söz konusu soruya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan kaçamak bir yanıt geldi.

Dünyanın ayağa kalktığı ve "artık yeter" dediği saldırı hakkında sadece "Korkunç olay" ifadesini kullanan Blinken, gazetecilerin "Saldırıda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna ise kaçamak yanıt verdi. Blinken, "ABD silahı kullanılıp kullanılmadığını söyleyemem. İsrail, çıkan yangının yalnızca saldırıda kullandığı silahlardan kaynaklanmadığını ve yangının yakındaki bir silah deposundan mı çıktığını belirlemeye çalıştığını söyledi" ifadelerini kullandı.