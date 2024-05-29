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Avrupa'da Gazze rüzgarı! İtalyan siyaseti katliama ortak olmadı: Belediye binası ve parlamentoda Filistin bayrakları açıldı!

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin toprakları üzerinde uyguladığı alçak soykırımlarına dünyadan sert tepkiler yükselmeye devam ediyor. İtalyan medyasında yer alana habere göre, Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, belediye binasına filistin bayrağı açtı, ''Mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Salı günü İtalyan milletvekili ve eski başbakan da parlamentoda 5 Filistin bayrağı açarak ''Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım!'' dedi. Öte yandan üniversite kampüslerinde de öğrencilerin sesi mazlum Filistin halkı için yükseliyor. Yüzlerce öğrenci ellerine "Rafah yanıyor", "İsrail terör devletidir" pankartları alarak sokaklara döküldü ve her bir öğrenci okullarının katil İsrail ile tüm bağlarını kesmesini istiyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 22:43 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 23:15
Avrupa’da Gazze rüzgarı! İtalyan siyaseti katliama ortak olmadı: Belediye binası ve parlamentoda Filistin bayrakları açıldı!

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İtalyan basınındaki haberlere göre, Bologna Belediye Başkanı Lepore, belediye binasının ön cephesine "Ateşkes" yazan bir pankart ve Filistin bayrağı koydu.

İtalya'da belediye başkanı Gazze'deki katliama sessiz kalmadı!



"SESSİZ KALAMAYIZ"
Lepore, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihsel olarak barışa, şiddet karşıtlığına ve insan haklarının korunmasına bağlı bir belediyenin başkanı olarak, şehrimizde mümkün olan en büyük sosyal uyumu temin etmek için tavır almak ve harekete geçmek bir yükümlülüktür. Bu nedenle D'Accursio sarayından ateşkes isteyen pankartın yanında Filistin bayrağı asarak, mağdurların ve insan haklarının yanında yer alıyoruz. Sessiz kalamayız" ifadesini kullandı. Lepore, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırması halinde İsrail bayrağını da asacağını söyledi.

BİN KİŞİLİK GRUP SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Bu arada, Bologna kentinde dün de yaklaşık bin kişilik bir grup, "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla Filistinlilere destek ve dayanışmalarını göstermek için Bologna Merkez Tren İstasyonu'nda rayların üzerinde protesto düzenlemişti. Bu protesto nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşanmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, protestoculara "tolerans gösterecek durumda olmadıklarını" belirterek, sert tepki göstermişti.

PARLAMENTODA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

İtalya'nın muhalif milletvekili ve eski başbakan İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla dün (Salı) günü parlamentoda 5 Filistin bayrağı açtığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

X'e yazdığı yazıda "Refah'ta bir sivil katliamı daha. Daha fazla ölüm, yerinden edilmişler arasında daha fazla yıkım" dedi.

"(İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet"

ÖĞRENCİLER FİLİSTİN İÇİN HAYKIRIYOR

Kuşatma altındaki bölgedeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri kampüste bir miting düzenlediler ve burada bir ay boyunca kamp protestoları düzenlediler.

Öğrenciler yürüyüş sırasında Filistin bayraklarının yanı sıra "Rafah yanıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Sapienza suç ortağıdır" yazılı pankartlar da taşıdılar.

"Özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" gibi Filistin yanlısı sloganlar atarak, üniversite yönetimini İsrail'e silah satan İtalyan firmalarıyla yaptığı işbirliği nedeniyle kınadılar.

Sapienza öğrencilerine destek amacıyla protestoya katılan üniversite öğrencisi Erica, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle tüm bağlarını kesmesi yönündeki taleplerini yineleyerek "Onlar Refah'ta ve genel olarak Filistin'de şu anda meydana gelen cinayetlerin ve bombardımanların suç ortağıdır" dedi.

36 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

İsrail'in Gazze'de yaklaşık sekiz ay süren savaşı, savaşın harap ettiği kıyı bölgesinde 36.000'den fazla ölüme yol açtı ve 81.100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

İsrail'in askeri harekatı 2,3 milyon insanın yaşadığı bölgenin çoğunu harabeye çevirerek sivillerin çoğunu evsiz ve kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, 1 milyondan fazla Filistinlinin kötüleşen çatışmadan sığındığı kentteki saldırılarını durdurması yönündeki kararına rağmen, Pazar günü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinliler için bir çadır kampını bombaladı.

BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

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