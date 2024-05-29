Avrupa’da Gazze rüzgarı! İtalyan siyaseti katliama ortak olmadı: Belediye binası ve parlamentoda Filistin bayrakları açıldı!

PARLAMENTODA FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI İtalya'nın muhalif milletvekili ve eski başbakan İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla dün (Salı) günü parlamentoda 5 Filistin bayrağı açtığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. X'e yazdığı yazıda "Refah'ta bir sivil katliamı daha. Daha fazla ölüm, yerinden edilmişler arasında daha fazla yıkım" dedi. "(İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet"

ÖĞRENCİLER FİLİSTİN İÇİN HAYKIRIYOR Kuşatma altındaki bölgedeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri kampüste bir miting düzenlediler ve burada bir ay boyunca kamp protestoları düzenlediler. Öğrenciler yürüyüş sırasında Filistin bayraklarının yanı sıra "Rafah yanıyor", "İsrail terör devletidir" ve "Sapienza suç ortağıdır" yazılı pankartlar da taşıdılar. "Özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" gibi Filistin yanlısı sloganlar atarak, üniversite yönetimini İsrail'e silah satan İtalyan firmalarıyla yaptığı işbirliği nedeniyle kınadılar. Sapienza öğrencilerine destek amacıyla protestoya katılan üniversite öğrencisi Erica, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle tüm bağlarını kesmesi yönündeki taleplerini yineleyerek "Onlar Refah'ta ve genel olarak Filistin'de şu anda meydana gelen cinayetlerin ve bombardımanların suç ortağıdır" dedi.

36 BİNDEN FAZLA ÖLÜM İsrail'in Gazze'de yaklaşık sekiz ay süren savaşı, savaşın harap ettiği kıyı bölgesinde 36.000'den fazla ölüme yol açtı ve 81.100'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. İsrail'in askeri harekatı 2,3 milyon insanın yaşadığı bölgenin çoğunu harabeye çevirerek sivillerin çoğunu evsiz ve kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktı. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın, 1 milyondan fazla Filistinlinin kötüleşen çatışmadan sığındığı kentteki saldırılarını durdurması yönündeki kararına rağmen, Pazar günü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinliler için bir çadır kampını bombaladı. BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Salı günü yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 200 kişinin öldürüldüğünü söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN