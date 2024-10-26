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Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?

Geçtiğimiz aylarda Filistinlileri terörist ilan eden ve en iyi diplomasinin öldürmek olduğunu savunan soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçileri tarihi bir ayar verdi. Filistin destekçisi bir aktivist, “Bacağınıza ne oldu, efendim? Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti, efendim?” diyerek soykırıma destek veren Mast’a tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 20:52 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:04
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?

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Filistinlileri terörist olarak tanımlayan ve öldürmenin en iyi diplomasi yolu olduğunu söyleyen ABD senatörü Brian Mast hayatının şokunu yaşadı.

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNDEN TARİHİ AYAR

Filistin destekçisi bir aktivist, siyonist İsrail'e desteğiyle bilinen ABD senatörü Brian Mast'a terleten sorular sorarak, tarihi bir ayar verdi.

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast'a Filistin destekçilerinden tarihi ayar




"BAŞINIZIN ÜZERİNDEN KIRMIZI BİR ÜÇGEN Mİ GEÇTİ?"

Filistin destekçisi bir aktivist, "Bacağınıza ne oldu, efendim? Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti, efendim?" diyerek soykırıma destek veren Mast'a tepki gösterdi.

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

TUTUKLAMA TEHDİDİ

Soykırım destekçisi Mats'ın zor anlar yaşadığını gören ABD'li polis olaya müdahale etti. Görüntülerde Filistin destekçisi aktivisti tutuklamayla tehdit ettiği görüldü.

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast Filistinlileri terörist ilan etmişti (Takvim.com.tr arşiv)Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast Filistinlileri terörist ilan etmişti (Takvim.com.tr arşiv)

"EN İYİ DİPLOMASİ FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK"

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyetçi Parti üyesi Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaşmıştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir" ifadelerini kullanmıştı.

Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast, Kongre binasında İsrail üniforması giymişti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast, Kongre binasında İsrail üniforması giymişti (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
KONGRE BİNASINDA İSRAİL ÜNİFORMASI GİYMİŞTİ

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti (GOP) adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 6 gün sonra Kongre binasında İsrail ordusunun üniformasıyla görüntülenmişti.

Mast, Filistin asıllı Demokrat Parti Temsilcisi Rashida Tlaib'in 10 Ekim'de Kongre binasının dışında Filistin bayrağı açmasına atıfta bulunarak, etrafındaki gazetecilere "Tlaib'in bayrağı varsa, benim de üniformam var." diye konuşmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Masttan alçak sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmekABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Masttan alçak sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmek

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