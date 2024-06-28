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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast'tan alçak sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmek

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast, kongre binasında savaş karşıtı kadınların oluşturduğu STK'nin kurucusu Benjamin ile yaptığı konuşma anlarını X hesabından yayınladı. Mast "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu. Amerikan askeri olan ve Afganistan'daki savaş esnasında iki bacağını birden kaybeden alçak, Gazze'de öldürülen çocukların hatırlatılması karşısında yine de İsrail'in katliamlarını savundu.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 00:03 Güncelleme 28 Haziran 2024, 00:28
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast’tan alçak sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmek

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ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast, Kongre binasında konuştuğu savaş karşıtı sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucularından Medea Benjamin'e, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürmenin "en iyi diplomasi" yolu olduğunu söyledi.

'ÖNCE AMERİKA' DEDİ SOYKIRIMI SAVUNDU

Cumhuriyetçi Parti üyesi Mast, savaş karşıtı kadınların oluşturduğu "Code Pink" adlı uluslararası STK'nin kurucularından Benjamin ile kongre binasında yaptığı konuşmanın videosunu X hesabından paylaştı.

Görüntüyü "Teröristleri öldürmek mevcut en iyi diplomatik taktiktir. Önce Amerika" ifadesini kullanarak paylaşan Mast, diyalog sırasında "En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmektir." dedi.

'BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN'

56 saniyelik videoda Mast, "ABD ordusunda veya askeri alanda hizmet etmeye inanmıyorsunuz. Size askeriyeden söz etmemin bir önemi yok" diye konuşurken Yahudi aktivist Benjamin de "Ben öldürmeye inanmıyorum, birbirinizi öldürmeyi bırakın." diye cevap verdi.

''EN İYİ DİPLOMASİ FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK''

Mast bir kere daha "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu.

''GAZZE'DE KOLLARI AYAKLARI OLMAYAN ÇOCUKLAR VAR''

"Özgür Filistin" yazılı pembe tişört giyen Benjamin de "Sen de uzuvlarını kaybetmişsin. (Gazze'de) Ayakları, kolları olmayan çocukları gördün. Hamas'ın sorumlusu onlar mıydı?" yanıtını verdi.

Siyasete girmeden önce ABD ordusunda askerlik yapan ve Afganistan görevinde iki bacağını kaybeden Mast'ın şahsi internet sayfasında, bir süre "İsrail ordusu için de gönüllü olarak çalıştığı" bilgisi yer alıyor.

KONGRE BİNASINDA İSRAİL ÜNİFORMASI GİYMİŞTİ

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Parti (GOP) adına Florida eyaletini temsil eden Brian Mast, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten 6 gün sonra Kongre binasında İsrail ordusunun üniformasıyla görüntülenmişti.

Mast, Filistin asıllı Demokrat Parti Temsilcisi Rashida Tlaib'in 10 Ekim'de Kongre binasının dışında Filistin bayrağı açmasına atıfta bulunarak, etrafındaki gazetecilere "Tlaib'in bayrağı varsa, benim de üniformam var." diye konuşmuştu.

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