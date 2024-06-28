ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast’tan alçak sözler: En iyi diplomasi Filistinli teröristleri öldürmek

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Brian Mast , Kongre binasında konuştuğu savaş karşıtı sivil toplum kuruluşunun (STK) kurucularından Medea Benjamin'e, "terörist" olarak nitelendirdiği Filistinlileri öldürmenin "en iyi diplomasi" yolu olduğunu söyledi.

'BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN'

56 saniyelik videoda Mast, "ABD ordusunda veya askeri alanda hizmet etmeye inanmıyorsunuz. Size askeriyeden söz etmemin bir önemi yok" diye konuşurken Yahudi aktivist Benjamin de "Ben öldürmeye inanmıyorum, birbirinizi öldürmeyi bırakın." diye cevap verdi.

''EN İYİ DİPLOMASİ FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRMEK''

Mast bir kere daha "İsrailliler, teröristleri özellikle de Filistinli teröristleri öldürüyor. Bu, bir teröriste karşı elimizdeki en iyi diplomasi yollarından biri." diye konuştu.