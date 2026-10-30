Sosyal medyada Netanyahu algoritması! Takip etmeseniz bile karşınıza o çıkıyor
İsrail'deki koalisyon krizi sürerken Haaretz gazetesinin yürüttüğü araştırma, sosyal medya algoritmalarının Binyamin Netanyahu'yu siyasi rakiplerine kıyasla kaçınılmaz ve baskın bir figür haline getirdiğini ortaya koydu. Takip edilmese bile her iki siyasi kampın akışında rakibi Eisenkot'tan üç kat daha fazla görünen Netanyahu'nun bu dijital üstünlüğü, kişisel kampanya başarısından ziyade organize destekçi ağları ve platformların içerik mimarisinden kaynaklanıyor.
İsrail'de düzenlenen genel seçimin ardından Binyamin Netanyahu dahil hiçbir aday hükümet kuracak yeterli oy sayısına ulaşamadı. Koalisyon krizi devam ederken Netanyahu tarafı bir yandan Türkiye ve Katar'ın İsrail seçimlerine müdahale ettiğini öne sürerken diğer yandan ise sosyal medyada algoritmayı kendi lehine yönlendiriyor.
ALGORİTMA NETANYAHU'YU DESTEKLEDİ
İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalif duruşuyla bilinen Haaretz gazetesi, sosyal medya algoritmasının nasıl Netanyahu lehine hareket ettiğini anlattı.
TAKİP ETMEYEN DE SADECE ONU GÖRDÜ
Bir İsraillinin Facebook, Instagram ve TikTok'ta Netanyahu'ya rastlamak için onu takip etmesine, paylaşımlarını beğenmesine ve hatta siyasetle ilgilenmesine dahi gerek yok. Sosyal medya kullanıcıları Netanyahu'nun paylaşımlarının yoğunluğunu fark ederken Haaretz ise "Netanyahu tartışmasız bir şekilde akışın hükümdarı." dedi.
Dört ay boyunca kurgusal İsrailli hesabın akışını takip eden Haaretz, tüm hesaplarda Netanyahu'nun başrolde olduğunu tespit etti. Haaretz, Netanyahu'nun, rakibi Gadi Eisenkot'a göre üç kat daha fazla görünür olduğunu belirtti.
Araştırma, sosyal ağların kullanıcıları siyasi eğilimlerine göre profillemesine rağmen, Netanyahu'nun her iki siyasi kampın sosyal medya akışlarında da açık arayla en çok görünen figür olduğunu ortaya koyuyor.
İsrail Demokrasi Enstitüsü Bilgi Çağında Demokrasi Programı Başkanı Dr. Tehilla Shwartz, ayrıca muhaliflerinin Netanyahu hakkında paylaşım yapmasının da onun merkeze yerleşmesine katkıda bulunduğunu vurguluyor.
İsrail'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağcı siyasetçiler sıklıkla sosyal ağların kendilerini sansürlediğini iddia ediyor. Ancak Altshuler'a göre, araştırmanın bulguları, konu Netanyahu olduğunda bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu ve platformların onu kaçınılması imkânsız bir aktöre ne kadar dönüştürdüğünü gösteriyor.
ÖNERİLER DE NETANYAHU İÇİN
Haaretz ise araştırmanın, sosyal medyada "Öneriler", "Sizin için öneriler", "İlginizi çekiyor mu?" ve "Beğenebileceğiniz sayfalar" gibi tavsiyelerinin Netanyahu'yu daha fazla ön plana çıkardığını belgelediğini belirtti.
İKİNCİ SIRADA RAKİPLERİ DEĞİL TRUMP VAR
Haaretz'in belirttiğine göre Netanyahu'dan sonra en çok önerilen siyasetçi Eisenkot, Naftali Bennett ya da Avigdor Lieberman değil, ABD Başkanı Donald Trump oldu.
Sosyal medya algoritmalarının işleyiş yapısı, Binyamin Netanyahu'nun dijital alanda siyasi rakiplerine kıyasla belirgin bir baskınlık kurmasını sağlıyor. Bu durum, yalnızca kişisel bir kampanya başarısından ziyade, sosyal medya platformlarının algoritma tasarımından kaynaklanıyor.
Netanyahu'nun tanıtımı ağırlıklı olarak organize destekçi sayfaları üzerinden yürütülürken, Eisenkot çoğunlukla kendi resmi kampanya ekibinin sınırlı çabalarına dayanmak zorunda kaldı.