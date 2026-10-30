İsrail'de düzenlenen genel seçimin ardından Binyamin Netanyahu dahil hiçbir aday hükümet kuracak yeterli oy sayısına ulaşamadı. Koalisyon krizi devam ederken Netanyahu tarafı bir yandan Türkiye ve Katar'ın İsrail seçimlerine müdahale ettiğini öne sürerken diğer yandan ise sosyal medyada algoritmayı kendi lehine yönlendiriyor.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

TAKİP ETMEYEN DE SADECE ONU GÖRDÜ

Bir İsraillinin Facebook, Instagram ve TikTok'ta Netanyahu'ya rastlamak için onu takip etmesine, paylaşımlarını beğenmesine ve hatta siyasetle ilgilenmesine dahi gerek yok. Sosyal medya kullanıcıları Netanyahu'nun paylaşımlarının yoğunluğunu fark ederken Haaretz ise "Netanyahu tartışmasız bir şekilde akışın hükümdarı." dedi.

Dört ay boyunca kurgusal İsrailli hesabın akışını takip eden Haaretz, tüm hesaplarda Netanyahu'nun başrolde olduğunu tespit etti. Haaretz, Netanyahu'nun, rakibi Gadi Eisenkot'a göre üç kat daha fazla görünür olduğunu belirtti.

Araştırma, sosyal ağların kullanıcıları siyasi eğilimlerine göre profillemesine rağmen, Netanyahu'nun her iki siyasi kampın sosyal medya akışlarında da açık arayla en çok görünen figür olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail Demokrasi Enstitüsü Bilgi Çağında Demokrasi Programı Başkanı Dr. Tehilla Shwartz, ayrıca muhaliflerinin Netanyahu hakkında paylaşım yapmasının da onun merkeze yerleşmesine katkıda bulunduğunu vurguluyor.

İsrail'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağcı siyasetçiler sıklıkla sosyal ağların kendilerini sansürlediğini iddia ediyor. Ancak Altshuler'a göre, araştırmanın bulguları, konu Netanyahu olduğunda bu iddianın ne kadar temelsiz olduğunu ve platformların onu kaçınılması imkânsız bir aktöre ne kadar dönüştürdüğünü gösteriyor.