Son dakika: Putin’den Ukrayna Savaşı açıklaması! ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurdu

Son dakika haberleri… Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'daki savaşa ilişkin önemli bir açıklama geldi.

DÖRT BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna güçleri doğudaki dört bölgeden çekilirse ve Kiev yönetimi NATO emellerinden vazgeçerse ateşkes uygular ve müzakerelere başlarız" dedi.

Dört bölgeyi işaret eden Putin, Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi

Putin "Çekilecek Ukrayna güçlerinin güvenliğini Rusya garanti edecektir" açıklamasını yaptı ve "İsviçre'deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" dedi.

Ayrıntılar gelecek...