Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan duyurdu: O bölgelere ateş açtılar

Karabağ'dan çekilen Ermenistan, ateşkesi bir kez daha bozdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Soylan ilinin Haçik yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden yerel saatle 07.15 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Ahura yerleşkesindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığını duyurdu.

24 SAATTE İKİNCİ KEZ

Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. Ermenistan askerlerinin son 24 saat içinde ikinci kez Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı vurgulandı.

Ermenistan askerleri, dün saat 19.50 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ilinin Yukarı Buzov yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerini hedef almıştı.