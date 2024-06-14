SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan duyurdu: O bölgelere ateş açtılar

Ermenistan 24 saatte iki kez ateşkesi bozdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Soylan ilinde Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’a misilleme ateşi açtığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 12:21 Güncelleme 14 Haziran 2024, 12:21
Ermenistan ateşkesi bozdu! Azerbaycan duyurdu: O bölgelere ateş açtılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karabağ'dan çekilen Ermenistan, ateşkesi bir kez daha bozdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Soylan ilinin Haçik yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden yerel saatle 07.15 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şerur ilinin Ahura yerleşkesindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığını duyurdu.

24 SAATTE İKİNCİ KEZ

Azerbaycan askerlerinin misilleme ateşi açıldığı aktarıldı. Ermenistan askerlerinin son 24 saat içinde ikinci kez Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı vurgulandı.

Ermenistan askerleri, dün saat 19.50 civarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ilinin Yukarı Buzov yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerini hedef almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’ya hareket etti
Lisede uygunsuz kıyafet gerginliği! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz
İHH
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
SSK VE BAĞKURLULARA YENİ ZAM HESAPLAMASI! Merkez Bankası’nın anket tahmini değişti maaş hesaplamaları sil baştan! İşte emekli zammındaki yeni oran
Beşiktaş neden yabancı hoca seçti? Giovanni van Bronckhorst’tan Ryan Kent sözleri
Türk Telekom
G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?
Akın akın gidiyorlar! Kurban Bayramı trafiği böyle görüntülendi | HARİTALI YOL DURUMU
Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Tahliye edilen Sıla Doğu’nun cezaevi çıkışı görüntüleri ortaya çıktı! “Dilan” diye haykırıp...
ABD Başkanı Biden’dan G7 Liderler Zirvesi’nde tuhaf hareketler! Katil İsrail’i akladı: Hamas’a baskı yapmaya devam edeceğiz
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YENİ ZAM ORANI | Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
MİT’in MOSSAD’ın hücresini çökerttiği operasyonun detayları! Casus anlattı: 2011’de gelen mail, Viyana’daki sır görüşme, canlı hedef takibi...
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Forma tanıtımını o yapacak
SON DAKİKA