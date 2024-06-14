G7 Liderler Zirvesi’nde ’kürtaj’ gerilimi! Meloni ve Macron cephesinde sular durulmuyor | Bakışları damga vurdu!

Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası yapmak için kullanmak son derece yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

'PAPA' ETKİSİ

İtalyan basınından L'Espresso'da yer alan habere göre; G7'nin sonuç bildirgesinde, Hiroşima'daki 'G-7' toplantısına kıyasla LGBT haklarına atıf açısından "önemli" bir zayıflama yaşanacak. Bu seçim Papa Francis'in zirveye katılımına bağlanıyor.

Ancak geçen yıl liderlerin Japonya'da buluştuğu deklarasyonun 'Cinsiyet' kısmına ayrılan 42. maddesinde şöyle deniyordu: "Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, dirençli, sürdürülebilir bir toplum için temeldir, Adil ve müreffeh bir toplum. Kadın ve kız çocuklarının yanı sıra LGBTQIA+ bireylerin de tüm çeşitliliğiyle siyasete, ekonomiye, eğitime ve toplumun diğer tüm alanlarına tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamak için toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışmaya ve Cinsiyet eşitliğini tutarlı bir şekilde tüm politika alanlarına entegre edin."