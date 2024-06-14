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G7 Liderler Zirvesi'nde 'kürtaj' gerilimi! Meloni ve Macron cephesinde sular durulmuyor | Bakışları damga vurdu!

Bu yıl İtalya'nın ev sahipliğini üstlendiği G-7 Liderler Zirvesi'nde İtalyan Başbakan Meloni ve Fransız Cumhurbaşkanı Macron arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Meloni'nin daha zirvenin başında Macron'la zoraki tokalaşmasının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuşken; bir yeni krizin de 'kürtaj' meselesi üzerinden çıktığı bildirildi. Öte yandan Meloni'nin LGBT konusundaki tutumu da 'Papa etkisi' olarak değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 20:09 Güncelleme 14 Haziran 2024, 20:11
G7 Liderler Zirvesi’nde ’kürtaj’ gerilimi! Meloni ve Macron cephesinde sular durulmuyor | Bakışları damga vurdu!

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İtalya'nın ev sahipliğindeki G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "kürtaj" konusundaki anlaşmazlığının iki lider arasında tansiyonun yükselmesine yol açtığı bildirildi.

GÖZLERİYLE ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

G-7 Liderler Zirvesi'ne damga vuran görüntü sosyal medyada da geniş yer bulan Meloni-Macron tokalaşması oldu. İtalyan lider Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bakışları ''nefret'' duygusunun dışa vurumu olarak algılandı.

'KÜRTAJ' KELİMESİNİN OLMAYIŞINDAN RAHATSIZ OLDU

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, zirvenin sonuç taslağına ilişkin İtalyan ve Fransız liderler arasında kürtaj konusundaki anlaşmazlık organizasyona damgasını vurdu.

Macron, dün ilk gün oturumlarının ardından Fransız basınına yaptığı açıklamada, sonuç bildirisi taslağında ev sahibi İtalya'nın isteğiyle "kürtaj" kelimesinin yer almamasını eleştirerek bundan üzüntü duyduğunu belirtti.

ZİRVE'YİSEÇİM KAMPANYASI İÇİN KULLANMAK YANLIŞ

Haberlere göre, Meloni'nin, Macron'u açıklamalarından ötürü "seçim çalışması yapmakla" suçlayarak üzerinde uzlaşılan konularda tartışma yaratmanın anlamının bulunmadığını ifade etti.

Meloni, "Böyle zor zamanlarda G7 gibi değerli bir platformu seçim kampanyası yapmak için kullanmak son derece yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan basını, resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerinde ülkenin kürtaj konusunda geçen yıl Japonya'nın Hiroşima kentindeki zirvede kabul edilen bildiride kürtaja yapılan atıfın arkasında durduğunu yazdı.

'PAPA' ETKİSİ

İtalyan basınından L'Espresso'da yer alan habere göre; G7'nin sonuç bildirgesinde, Hiroşima'daki 'G-7' toplantısına kıyasla LGBT haklarına atıf açısından "önemli" bir zayıflama yaşanacak. Bu seçim Papa Francis'in zirveye katılımına bağlanıyor.

Ancak geçen yıl liderlerin Japonya'da buluştuğu deklarasyonun 'Cinsiyet' kısmına ayrılan 42. maddesinde şöyle deniyordu: "Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi, dirençli, sürdürülebilir bir toplum için temeldir, Adil ve müreffeh bir toplum. Kadın ve kız çocuklarının yanı sıra LGBTQIA+ bireylerin de tüm çeşitliliğiyle siyasete, ekonomiye, eğitime ve toplumun diğer tüm alanlarına tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamak için toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışmaya ve Cinsiyet eşitliğini tutarlı bir şekilde tüm politika alanlarına entegre edin."

İKİ LİDER YEMEK ESNASINDA GERİLİMİ DÜŞÜRDÜ

İki liderin, dün akşam İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın G7 liderleri onuruna verdiği yemek sırasında gerilimi düşürdükleri basına yansıdı.

G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü olan dün de haberlerde G7 ülkeleri arasında Ukrayna ya da İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik konularda bildiride yer alacak ifadelerden ziyade kürtaj mevzusuyla ilgili anlaşmazlığın bulunduğu kaydedilmişti.

G7 Liderler Zirvesi'nde kürtaja erişim hakkının garanti altına alınmasıyla ilgili atıf konusunda özellikle Fransa ve Kanada'nın bastırdığı, İtalya'nın ise bu mevzuyu görüşmekten yana olduğu basına yansımıştı.

Bu atfın özellikle Fransa ve Kanada tarafından istendiği ancak dönem başkanı İtalya'dan kaynakların bu konudaki müzakerelerin sürdüğüne dikkati çektikleri kaydedildi.

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