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Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD'de gözler tarihi açıklamada: "Bu işi bitireceğim"

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi. Koronavirüs semptomlarının düzeldiği ve testinin negatif çıktığı belirtilen Biden'ın yürürken yine yavaş hareket ettiği görüldü. Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 21:58 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 22:29
Joe Biden 6 gün sonra ilk kez görüntülendi! ABD’de gözler tarihi açıklamada: Bu işi bitireceğim

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ABD Başkanlığı için yeniden aday olmayacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, 6 günün ardından ilk kez görüntülendi.

Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez görüntülendi

KORUMALARIN YARDIMIYLA İNEBİLDİ
Uçağa binerken yürümekte zorlandığı görüntülenen Biden, aracından da korumalarının yardımıyla inebildi.

Biden'ın doktoru yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomlarının düzeldiğini ve testinin negatif çıktığını söyledi.



KORONOVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Beyaz Saray geçen Çarşamba günü Biden'ın Las Vegas, Nevada'da kampanya yürütürken testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

HALKA HİTAP EDECEK
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başlamıştı.

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