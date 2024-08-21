Son dakika: Kudüs’te Ultra Ortodoks kaosu! İsrail polisinden askerlik yasasını reddeden Yahudilere müdahale

Son dakika haberleri... İsrail polisi Kudüs'te askerlik yasasını reddeden Yahudilere sert müdahalede bulunuyor. Atlı İsrail polisleri göstericilere şiddet uyguluyor.
ULTRA ORTODOKSLAR AYAKLANDI
Ultra-Ortodoks erkekler, topluluk üyelerinin zorunlu askerlik kapsamında İsrail Savunma Kuvvetleri'ne alınmasına karşı Kudüs'te protesto gösterisi düzenledi.
İSRAİL POLİSİNDEN YAHUDİLERE SERT MÜDAHALE
Yaklaşık 100 kişi, IDF'nin Kudüs'teki işe alım ofisinin yakınında protesto düzenledi. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulundu.
Bölgeye tazyikli su ve atlı polisler konuşlandıran İsrail bazı katılımcıların isyan etmesi, yakındaki yolları kapatması ve memurlara nesneler fırlatması nedeniyle protestoyu yasadışı ilan ettiklerini bildirdi.
Kudüs merkezli Kol Ha'ir gazetesinin haberine göre, gösterinin dağıtılmasının ardından onlarca ultra-Ortodoks protestocu Yafa yoluna doğru ilerlemeye devam ederek Kudüs'ün hafif raylı sistemini aksatmaya çalıştı.