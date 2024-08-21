Son dakika: Kudüs’te Ultra Ortodoks kaosu! İsrail polisinden askerlik yasasını reddeden Yahudilere müdahale

İSRAİL POLİSİNDEN YAHUDİLERE SERT MÜDAHALE

Yaklaşık 100 kişi, IDF'nin Kudüs'teki işe alım ofisinin yakınında protesto düzenledi. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için sert müdahalede bulundu.

Bölgeye tazyikli su ve atlı polisler konuşlandıran İsrail bazı katılımcıların isyan etmesi, yakındaki yolları kapatması ve memurlara nesneler fırlatması nedeniyle protestoyu yasadışı ilan ettiklerini bildirdi.