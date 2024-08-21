Fetih'in üst düzey yöneticilerinden Fathi Ebu el-Aradat, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Maqdar'ın örgütte görevli olduğunu söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Fetih'le bağlantılı silahlı grup El-Aksa Şehitleri Tugayı da Maqdar'ı liderlerinden biri olarak tanımladı.

Grubun tuğgenerali olan Maqdar'ın kardeşi Münir el-Maqdah, Lübnan'ın el-Meyadin medyasına yaptığı açıklamada, "Zafer ya da şehadet yolu ve suikastlar bizi daha da güçlendirir" dedi.

İSRAİL TOPYEKÜN SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

AFP haber ajansına konuşan üst düzey El Fetih yetkilisi Tevfik Tirawi, el-Makde'nin öldürülmesinin "İsrail'in bölgede tam ölçekli bir savaşı ateşlemek istediğinin bir başka kanıtı" olduğunu söyledi.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısında, işgal altındaki Batı Şeria'daki Fetih hareketine ve silahlı bir gruba bağlı Filistinli Halil el-Makdeh'nin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, el-Makdeh'nin, kardeşi Münir el-Mukde ile birlikte, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emriyle işgal altındaki Batı Şeria'ya silah sokmak için iş birliği yaptığını iddia etti. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Lübnan merkezli hedeflere yönelik saldırıların devam edeceğini bildirdi.