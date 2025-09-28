PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika… Kassam Tugayları iki İsrailli esirle iletişimin kesildiğini duyurdu! Saldırıların durdurulması çağrısı yaptı!

Son dakika… Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, soykırımcı İsrail ordusunun operasyonları nedeniyle Gazze Şeridi’nde tuttukları iki İsrailli esirle iletişimi kaybettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca “Saldırıları 24 saat durdurun” çağrısı yapıldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentine yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'ndan önemli bir açıklama geldi.

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'in son 48 saatte Sabra ve Tel el-Hava bölgelerine düzenlediği yoğun bombardımanlar sonucunda Omri Miran ve Matan Angrest adlı iki İsrailli esirle irtibatın kesildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada ayrıca, esirleri tehlikeden uzaklaştırmak amacıyla Gazze kentinin bir bölümünde 24 saat süreyle saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

