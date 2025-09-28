ABD Başkanı Trump’tan flaş açıklama! Orta Doğu’da bunu başaracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledikten birkaç gün sonra ayrıntı vermeden "Orta Doğu'da büyük bir başarı için gerçek bir şans" olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı, Truth Social hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide, "Orta Doğu'da büyük bir başarıya ulaşma şansımız var. Hepimiz ilk kez özel bir şey için hazırız. Bunu başaracağız," dedi.
TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK
Bu açıklama, Trump'ın Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinden birkaç gün sonra geldi.
ABD Başkanı, pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.
Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleriyle görüşmelerin yoğun geçtiğini, İsrail ve Hamas'ın da bu görüşmelerin farkında olduğunu, gerekirse müzakerelerin süreceğini belirtmişti.