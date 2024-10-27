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Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana

Gazze'de ve Lübnan'da soykırım yapan eli kanlı Netanyahu, konuşma yapma için çıktı kürsüde esir yakınları tarafından protesto edildi. Netanyahu'nun sözünü kesen bir kişi "Yazıklar olsun sana" diye bağırdı, şoka uğrayan katil ise dondu kaldı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:05 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:20
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana

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İsrail'de bugün 7 Ekim baskınında ölenler için ikinci anma törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Israel Herzog, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin geri getirilmesi için ortaya çıkan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Kudüs'ün Herzl Tepesi'ndeki törende kürsüye çıkan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını söyledi, rehinelerin geri getirilebilmesi için 'acı tavizler' verilmesi gerektiğini söyledi. Gallant, "Savaşta tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor" dedi.

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

NETANYAHU'YU KONUŞTURMADILAR : YAZIKLAR OLSUN SANA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kürsüde konuşurken beklemediği bir protestoya uğradı. Yerel basın, Hamas'ın 7 Ekim baskınında ölenlerin ailelerinin Netanyahu'nun sözünü kestiğini ve "Yazıklar olsun sana" diye bağırdığını bildirdi.

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Netanyahu kürsüde şaşkın gözlerle protestoyu izlerken, medya bağıranların tören alanından dışarı çıkarılmasıyla başbakanın yeniden konuşmasına başladığını yazdı.

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Times of Israel, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen ilk anma törenlerinde baskında ölenlerin veya rehin alınanların ailelerinin konuşmasına izin verilmediğini, uygulamanın tepki alması üzerine bir aile üyesinin bugünkü törende kürsüye çıktığını aktardı. Gazeteye göre, ailelerin hükümeti eleştirilmesinden çekinildiği için ilk törende kimse konuşturulmadı.

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