Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana

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İsrail'de bugün 7 Ekim baskınında ölenler için ikinci anma törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Israel Herzog, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin geri getirilmesi için ortaya çıkan fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Kudüs'ün Herzl Tepesi'ndeki törende kürsüye çıkan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant savaşta hedeflere sadece askeri yoldan ulaşılamayacağını söyledi, rehinelerin geri getirilebilmesi için 'acı tavizler' verilmesi gerektiğini söyledi. Gallant, "Savaşta tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor" dedi.