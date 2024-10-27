Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu’yu konuşturmadı! Çok sert tepki: Yazıklar olsun sana

Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
Netanyahu kürsüde şaşkın gözlerle protestoyu izlerken, medya bağıranların tören alanından dışarı çıkarılmasıyla başbakanın yeniden konuşmasına başladığını yazdı.
Esir yakınları kürsüye çıkan eli kanlı Netanyahu'yu konuşturmadı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
Times of Israel, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen ilk anma törenlerinde baskında ölenlerin veya rehin alınanların ailelerinin konuşmasına izin verilmediğini, uygulamanın tepki alması üzerine bir aile üyesinin bugünkü törende kürsüye çıktığını aktardı. Gazeteye göre, ailelerin hükümeti eleştirilmesinden çekinildiği için ilk törende kimse konuşturulmadı.