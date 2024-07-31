Son dakika: İran basınından flaş iddia! Haniye’nin ölümünün ardından Halid Meşal Hamas lideri oldu

İran haber ajansı Khabarfouri, Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olduğunu iddia etti.

İran basınından Hamas ile ilgili flaş bir iddia geldi.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1978'de Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik bölümünden mezun olan Halid Meşal, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te istifa etti.

Hamas'ta önemli görevler alan Meşal, 1990 yılında çıkan Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı ve Hamas'ın üst düzey organlarının da bulunduğu Ürdün'e geçti.

Burada ilk olarak ülkedeki Hamas yapılanmasının liderliğini üstlenen Halid Meşal 1996'da Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi.

Meşal 16 Eylül 1997'de Amman'ın merkezindeki caddelerden birinde Mossad ajanları tarafından, kulağına zehir enjekte edilerek suikasta uğradı. Ajanların ikisi yakalanırken Ürdün Kralı Hüseyin, ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrail Başbakanı Netentayu ile iletişime geçerek panzehri Ürdün'e getirtti ve Meşal'e yapılan suikast başarısızlıkla sonuçlandı.

Yakalanan iki ajana karşılık İsrail hapishanelerindeki 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi de Hamas'ın lideri Şeyh Ahmed Yasin'di.

Halid Meşal 2017'de 21 yıldır yürüttüğü Hamas Siyasi Büro şefliği görevinden ayrıldı ve Meşal'in yerine İsmail Haniye geçti. Meşal 2021 yılında yapılan seçimlerde Hamas'ın dış ofisinin başına geçti.