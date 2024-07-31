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ABD'li yetkililerden İsmail Heniyye sorularına yanıt

ABD'li yetkililler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikast konusunda gelen haberleri teyit edemeyeceklerini ve İsrail'e gelebilecek "kötü niyetli saldırılara karşı" İsrail'i savunmaya hazır olduklarını belirtti. Öte yandan bir muhabirin "Hamas lideri öldüyse İsrail kiminle müzakere edecek?" sorusuna ise "Ateşkes müzakerelerinde biz hala boşlukların kapatılabilecek kadar dar olduğuna inanıyoruz." cevabı verildi.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 23:36 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 23:37
ABD’li yetkililerden İsmail Heniyye sorularına yanıt

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin İran'dan gelen haberleri teyit edemeyeceklerini, ayrıca bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkes arayışına etkisi olup olmayacağını görmek için çok erken olduğunu belirtti. ve

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John KirbyBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

'TEYİT EDEMEM'

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Kirby, Tahran'da İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast hakkında ABD'nin değerlendirmesiyle ilgili sorulara, "Tahran'dan gelen raporları teyit edecek konumda değilim. Hamas'ın yayımladığı bildiriyi gördüm, teyit edemem veya doğrulayamam. Bağımsız bir teyidimiz yok." şeklinde cevap verdi.

Gazetecilere bu konuda yapabileceği açıklamaların "çok sınırlı" olacağı uyarısında bulunan Kirby, bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkese etkisi hakkındaki soruları da "Bu bildirilen olayların ateşkes anlaşması için ne anlama gelebileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

İSRAİL ŞİMDİ KİMİNLE MÜZAKERE EDECEK?

Kirby, bir gazetecinin "Hamas lideri öldüyse İsrail kiminle müzakere edecek?" sorusuna cevaben de aynı şekilde, Tahran ve Hamas'tan gelen raporları teyit edemeyeceğini söylemekle yetindi ve "Hala bölgede ilgili muhataplar olduğuna, hala toplantılar ve görüşmeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bölgede müzakere için bir ekibimiz var." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin an itibarıyla sürecin tamamen sekteye uğratıldığına dair herhangi bir belirti görmediklerini öne süren Kirby, ateşkes anlaşması ve bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kirby, "Ateşkes müzakerelerinde biz hala boşlukların kapatılabilecek kadar dar olduğuna inanıyoruz." dedi ve bölgeden son 48 saat içinde gelen haberlerin müzakereleri "kesinlikle daha az karmaşık hale getirmediğini" de itiraf etti.

''MUHABİR VE KAMERAMAN ÖLDÜRÜLDÜ''

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir basın aracına düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri ve kameramanının öldürülmesiyle ilgili bir soruya da Kirby, "Bu belli saldırıyı şu veya bu şekilde nitelendirebilmem için elimde herhangi bir ayrıntı yok." şeklinde cevap verdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

HENİYYE'NİN SUİKASTA UĞRADIĞI EVİ GÖRÜNTÜLEMEYE GİTTİLER

Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel 

'İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Heniyye suikastı sonrası Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin soruya: "Elbette bölgedeki hükümetlerle iletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz daha barışçıl ve güvenli bir bölge için diplomatik çözümleri teşvik etmeye devam etmek." diye cevap verdi.

ABD'nin bölgede bundan sonra izleyeceği yol haritasına da değinen Patel, çalışmaya ve etkileşimde bulunmaya devam edeceklerini yineledi.

'ABD İSRAİL'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK'

Patel, ABD'nin, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" hatırlatarak, İran ve benzeri rejimlerden gelecek "kötü niyetli saldırılara karşı" İsrail'i savunmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin Heniyye suikastını "İsrail saldırganlığı" olarak görüp görmediği sorusuna Patel, ABD'nin olayla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Patel, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri gördüklerini ve ayrıntılarını takip ettiklerini de kaydetti.

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