ABD’li yetkililerden İsmail Heniyye sorularına yanıt

''MUHABİR VE KAMERAMAN ÖLDÜRÜLDÜ''
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir basın aracına düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri ve kameramanının öldürülmesiyle ilgili bir soruya da Kirby, "Bu belli saldırıyı şu veya bu şekilde nitelendirebilmem için elimde herhangi bir ayrıntı yok." şeklinde cevap verdi.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
HENİYYE'NİN SUİKASTA UĞRADIĞI EVİ GÖRÜNTÜLEMEYE GİTTİLER
Al Jazeera, Gul ve Rifi'nin İran'da bugün suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Şati Mülteci Kampı'nda bulunduklarını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
'İLETİŞİM HALİNDEYİZ'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de Heniyye suikastı sonrası Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin soruya: "Elbette bölgedeki hükümetlerle iletişim halinde olmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz daha barışçıl ve güvenli bir bölge için diplomatik çözümleri teşvik etmeye devam etmek." diye cevap verdi.
ABD'nin bölgede bundan sonra izleyeceği yol haritasına da değinen Patel, çalışmaya ve etkileşimde bulunmaya devam edeceklerini yineledi.
'ABD İSRAİL'İ SAVUNMAYA DEVAM EDECEK'
Patel, ABD'nin, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" hatırlatarak, İran ve benzeri rejimlerden gelecek "kötü niyetli saldırılara karşı" İsrail'i savunmaya hazır olduklarını belirtti.
ABD'nin Heniyye suikastını "İsrail saldırganlığı" olarak görüp görmediği sorusuna Patel, ABD'nin olayla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.
Patel, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili haberleri gördüklerini ve ayrıntılarını takip ettiklerini de kaydetti.