ABD’li yetkililerden İsmail Heniyye sorularına yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby , Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin İran'dan gelen haberleri teyit edemeyeceklerini, ayrıca bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkes arayışına etkisi olup olmayacağını görmek için çok erken olduğunu belirtti. ve

Gazetecilere bu konuda yapabileceği açıklamaların "çok sınırlı" olacağı uyarısında bulunan Kirby, bölgedeki gelişmelerin Gazze'deki ateşkese etkisi hakkındaki soruları da "Bu bildirilen olayların ateşkes anlaşması için ne anlama gelebileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan Kirby, Tahran'da İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast hakkında ABD'nin değerlendirmesiyle ilgili sorulara, "Tahran'dan gelen raporları teyit edecek konumda değilim. Hamas'ın yayımladığı bildiriyi gördüm, teyit edemem veya doğrulayamam. Bağımsız bir teyidimiz yok." şeklinde cevap verdi.

İSRAİL ŞİMDİ KİMİNLE MÜZAKERE EDECEK?

Kirby, bir gazetecinin "Hamas lideri öldüyse İsrail kiminle müzakere edecek?" sorusuna cevaben de aynı şekilde, Tahran ve Hamas'tan gelen raporları teyit edemeyeceğini söylemekle yetindi ve "Hala bölgede ilgili muhataplar olduğuna, hala toplantılar ve görüşmeler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bölgede müzakere için bir ekibimiz var." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin an itibarıyla sürecin tamamen sekteye uğratıldığına dair herhangi bir belirti görmediklerini öne süren Kirby, ateşkes anlaşması ve bölgede tansiyonun yükselmesini önlemek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kirby, "Ateşkes müzakerelerinde biz hala boşlukların kapatılabilecek kadar dar olduğuna inanıyoruz." dedi ve bölgeden son 48 saat içinde gelen haberlerin müzakereleri "kesinlikle daha az karmaşık hale getirmediğini" de itiraf etti.