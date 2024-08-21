İsrail ile ABD’den kirli iş birliği: Ateşkes oyun amaç Gazze’yi parçalamak! Beyaz Saray Hamas’a Tel Aviv’in şartlarını dayatıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana dokuzuncu kez düzenlediği Orta Doğu ziyareti ABD ile İsrail'in ateşkes oyununu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin desteğini alan Gazze planı, bölgeyi ikiye bölüp dış dünyayla bağlantısını tamamen koparmayı öngörürken kalıcı ateşkes konusunda hiçbir güvence vermiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağda), Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereleri görüşmek için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la (solda) Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. 19.08.2024