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KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı

KKTC Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü testinin 3 kişide pozitif çıktığını bildirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyeti bulunan 2 kişi hastaneye yatırıldı. Rutin kan tetkiki yapılan üçüncü kişide ise herhangi bir şikâyet bulunmadığı açıklandı.

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KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı

KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlığına göre şikayetlerle başvuran 2 hasta hastanede takip ediliyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hastanın hastaneye yatırıldığı belirtildi.

KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı-1

Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü taşıdığı tespit edildi.

KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı-2

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR MI?

Hastaların genel durumlarının düne göre daha iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Bakanlık ayrıca, herhangi bir şikayeti bulunmayan 1 kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişinin sağlık durumunda da herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı-3

NASIL BULAŞIYOR?

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Batı Nil Ateşi'nin Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu ifade edildi.

Batı Nil Virüsü bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir hastalık belirtisi veya bulgusu görülmediği bildirildi.

Geri kalan yüzde 20'lik hasta grubunda ise genellikle 3 ila 10 gün süren, grip benzeri şikâyetlerle seyreden bir klinik tablo gelişebildiği belirtildi.

SIRA
BATI NİL ATEŞİ'NDE EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER
1
Yüksek ateş
2
Şiddetli baş ağrısı
3
Halsizlik ve bitkinlik
4
Kas ve eklem ağrıları
5
Kusma
6
Vücutta döküntü
7
Şişmiş lenf bezleri

Nadir durumlarda hastalığın merkezi sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği, bu riskin özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha yüksek olduğu vurgulandı.

KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı-4

ETKİ EDEN BİR İLAÇ BULUNMUYOR

İnsanlar için geliştirilmiş bir Batı Nil Ateşi aşısı veya virüse doğrudan etki eden özel bir ilacın bulunmadığı, tedavide destekleyici yöntemlerin uygulandığı bildirildi.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINDAN NASIL KORUNULUR
ÖNERİ
En etkili korunma yöntemi
Hastalığa karşı en etkili korunma yönteminin sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu vurgulandı.
Sineklik kullanımı
Vatandaşlara sineklik kullanmaları çağrısında bulunuldu.
Biriken sular
Biriken suların düzenli olarak boşaltılması istendi.
Kıyafet tercihi
Sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmesi önerildi.
Sivrisinek kovucu ürünler
Sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanılması çağrısında bulunuldu.

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