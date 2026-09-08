KKTC’de Batı Nil virüsü vakaları: 2 kişi şikâyetlerle hastaneye yattı üçüncü vaka rutin kontrolde çıktı
KKTC Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü testinin 3 kişide pozitif çıktığını bildirdi. Üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikâyeti bulunan 2 kişi hastaneye yatırıldı. Rutin kan tetkiki yapılan üçüncü kişide ise herhangi bir şikâyet bulunmadığı açıklandı.
KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlığına göre şikayetlerle başvuran 2 hasta hastanede takip ediliyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hastanın hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü taşıdığı tespit edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR MI?
Hastaların genel durumlarının düne göre daha iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.
Bakanlık ayrıca, herhangi bir şikayeti bulunmayan 1 kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişinin sağlık durumunda da herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.
NASIL BULAŞIYOR?
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Batı Nil Ateşi'nin Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu ifade edildi.
Batı Nil Virüsü bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir hastalık belirtisi veya bulgusu görülmediği bildirildi.
Geri kalan yüzde 20'lik hasta grubunda ise genellikle 3 ila 10 gün süren, grip benzeri şikâyetlerle seyreden bir klinik tablo gelişebildiği belirtildi.
Nadir durumlarda hastalığın merkezi sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği, bu riskin özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha yüksek olduğu vurgulandı.
ETKİ EDEN BİR İLAÇ BULUNMUYOR
İnsanlar için geliştirilmiş bir Batı Nil Ateşi aşısı veya virüse doğrudan etki eden özel bir ilacın bulunmadığı, tedavide destekleyici yöntemlerin uygulandığı bildirildi.