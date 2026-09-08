KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlığına göre şikayetlerle başvuran 2 hasta hastanede takip ediliyor ve hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hastanın hastaneye yatırıldığı belirtildi. Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü taşıdığı tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR MI? Hastaların genel durumlarının düne göre daha iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, herhangi bir şikayeti bulunmayan 1 kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişinin sağlık durumunda da herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.