Şoför Rami Nasrallah’tan Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi! MOSSAD’ın kalbinde ajanların bulunduğu durağa kamyonla daldı





GAZZE'NİN İNTİKAMI EYLEMİ

Durağa dalan sürücü, İsrailli askerlerin ve ajanları ezmeye çalıştı. Bu girişim sonrası, 1 askerin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tamamının asker olduğu ve 10'unun da durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.