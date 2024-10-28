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Şoför Rami Nasrallah'tan Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi! MOSSAD’ın kalbinde ajanların bulunduğu durağa kamyonla daldı

İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırıma karşı büyük bir cevap geldi. Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah, intikam eylemi için Tel Aviv’e gitti. İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200’e bağlı Glilot Üssü’ndeki otobüs durağına girdi. Burada bekleyen ve aralarında MOSSAD ajanlarının da olduğu 41 kişiyi ezdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 05:39 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 07:03
Şoför Rami Nasrallah’tan Gazze’deki soykırıma karşı intikam eylemi! MOSSAD’ın kalbinde ajanların bulunduğu durağa kamyonla daldı

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İsrail, dün sabah saatlerinde İslami Cihat Hareketi tarafından Tel-Aviv'de düzenlenen büyük bir eylemle şok yaşadı.

İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağına kamyonla gelen Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah, intikam eylemi yaptı.



GAZZE'NİN İNTİKAMI EYLEMİ
Durağa dalan sürücü, İsrailli askerlerin ve ajanları ezmeye çalıştı. Bu girişim sonrası, 1 askerin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tamamının asker olduğu ve 10'unun da durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Durakta aralarında kadın askerlerin de bulunduğu 40 kişi yaralandı (Takvim Gazetesi)Durakta aralarında kadın askerlerin de bulunduğu 40 kişi yaralandı (Takvim Gazetesi)

Kamyon şoförü Nasrallah'ın "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını vurguladı.

Eylemi yapan Rami Nasrallah (Takvim Gazetesi)Eylemi yapan Rami Nasrallah (Takvim Gazetesi)

Olay sonrası HAMAS'tan yapılan açıklamada, "Tel Aviv'de askeri istihbarat biriminden (8200) asker ve subayları hedef alan kahramanca eylemi tebrik ediyoruz. Bu, işgalci Siyonist düşmanın direnen halkımıza yönelik işlediği katliamlar, en son olarak da Gazze'nin kuzeyindeki soykırım suçlarına karşı doğal bir tepkidir" ifadesi kullanıldı.

İsrailde otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Hamastan takdir ediyoruz açıklamasıİsrailde otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Hamastan takdir ediyoruz açıklaması
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