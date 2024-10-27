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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı: "Rus operasyonu"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti. Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır" dedi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 23:46 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 00:59
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı: Rus operasyonu

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)

Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüzde 5 barajını geçen muhalif "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin de arkasında durduğu Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Zurabişvili, seçimi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini söyledi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı halkı sokağa çağırdı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı." dedi.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunarak, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." diye konuştu.

Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)
HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Zurabişvili, seçim sonuçları tanımayan muhalefet partileri ve halkı yarın akşam Tiflis'te Parlamento Binası'nın önüne toplanmaya davet etti.

Batılı devletleri de, ülkesine ve halkına destek vermeye çağıran Zurabişvili, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.

Gürcistan'da dün yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyonu" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Muhalifler, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamasında bulunmuştu.

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