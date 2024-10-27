Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı: "Rus operasyonu"

Yüzde 5 barajını geçen muhalif "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", "Değişim İçin Koalisyon" ile "Güçlü Gürcistan" seçim bloklarının liderlerinin de arkasında durduğu Zurabişvili, ülkesinde dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarının ardından halkı sokağa çağırdı (İHA)



Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, "Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı." dedi.

Zurabişvili, seçimlerde halkın oylarının "çalındığını" savunarak, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." diye konuştu.

Gürcistan'ın, Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu ve bundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Zurabişvili, "Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya'nın buraya girişinin, Gürcistan'ın Rusya'ya bağlılığın tanınmasıdır." ifadesini kullandı.