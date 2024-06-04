Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi





SLOVENYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMA SÜRECİ

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

"Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi"

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

146 ÜLKE TANIDI



İspanya, Norveç ve İrlanda salı günü Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Slovenya'nın da Filistin devletini resmen tanıması ile birlikte Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseldi.