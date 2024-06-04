Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı: Filistin bayrağı göndere çekildi

Slovenya hükümetinin devlet olarak tanımasının ardından, Filistin bayrağı, meclis bahçesinde göndere çekildi.
Slovenya hükümetinin devlet olarak tanımasının ardından, Filistin bayrağı, meclis bahçesinde göndere çekildi.
FİLİSTİN BAYRAĞI BAŞKENT'TE GÖNDERE ÇEKİLDİ
Slovenya meclisinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ardından Filistin'in bayrağı başkent Lübliyana'daki meclis bahçesinde bulunan alandaki bayrakların yanında, alkışlar eşliğinde göndere çekildi.
FİLİSTİN'İ RESMEN TANIYAN 147. ÜLKE
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi bir gün yaşadıklarını, Filistin'i devlet olarak resmen tanıyan 147'nci ülke olduklarını söyledi.
Fajon, Filistin'i tanımanın barış ve adalete bağlılıklarının bir ifadesi olduğunu belirterek, "Kalıcı barış için iki devletli çözüme katkıda bulunarak tarihin doğru tarafında yer almaktayız." diye konuştu.
SLOVENYA'NIN FİLİSTİN'İ TANIMA SÜRECİ
Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.
Başbakan Robert Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.
"Müttefiklerimizle Filistin'in tanınması konusunu bu yılın şubat ayında konuşmaya başladık. O zamanki değerlendirmemiz şuydu; henüz zamanı değil. Biz Slovenler 1000 yıldır bu hakkın hayalini kuruyorduk. Bunu 33 yıl önce elde ettik. Ne yazık ki Filistin ulusu bu hakkı henüz elde edemedi"
Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.
146 ÜLKE TANIDI
İspanya, Norveç ve İrlanda salı günü Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Slovenya'nın da Filistin devletini resmen tanıması ile birlikte Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 146'ya yükseldi.
"BU BİR BARIŞ MESAJI"
Slovenya Başbakanı Golob, "Bu karar iki taraf için de mesaj içermekte, çatışmaların derhal durdurulmasını, rehinelerin hızlıca, derhal ve de koşulsuz olarak salıverilmesini istiyoruz. Tanıma mesajı İsrail devleti de dahil hiç kimseye yönlendirilmiş değil. Bu barış mesajı. Bugün, hepimizin, tüm dünyanın Orta Doğu'da kalıcı barışa, iki devletli çözüme yol açacak yönde çalışmak zorunda olduğu anın geldiğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.