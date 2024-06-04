PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail ordusu yine mülteci kamplarını bombaladı: El-Bureyc ve El-Megazi kuşatma altında: 15 Filistinli öldü!

İsrail ordusu orantısız güç kullanarak yine sivillerin sığındığı mülteci kamplarını bombaladı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarında hava ve topçu saldırıları sonucunda 15 Filistinli daha hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayılan görseller arasında, bir babanın öldürülen küçük çocuğunu kucağına alarak ''Hassun Asel şehit oldu.." feryadı yürekleri sızlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 23:22 Güncelleme 05 Haziran 2024, 00:18
İsrail ordusu yine mülteci kamplarını bombaladı: El-Bureyc ve El-Megazi kuşatma altında: 15 Filistinli öldü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

BUREYC'DE HASSAS OPERASYON

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, savaş uçakları ve topçu atışları eşliğinde El-Bureyc Mülteci Kampı'na karadan giriş yapmaya çalışıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırılarının "Hamas'a ait hedeflere yoğunlaştığı" iddia edilen açıklamada, eş zamanlı olarak İsrail ordusunun istihbari talimatlar ışığında karadan Bureyc'de "hassas operasyon" gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İSRAİL TOPÇULARI AĞIR BOMBARDIMAN UYGULUYOR

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, Bureyc'e girişle eş zamanlı şekilde hava saldırıları ve topçu atışları da gerçekleştiriyor.

Bureyc yakınlarındaki El-Megazi Mülteci Kampı da uzun süre İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, İsrail ordusunun, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralılar ise El-Avde Hastanesi'ne nakledildi.

El-Bureyc Mülteci Kampı'na girmeye çalışan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinli silahlı direniş güçlerinin mukavemetiyle karşılaştı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİ YENİDEN GÖÇ YOLUNDA

Öte yandan İsrail saldırılarının aralıksız şekilde sürdüğü El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan yoğun duman ve sis yükselirken, yüzlerce Filistinlinin bölgeden Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Deyr el-Belah'a göç ettiği aktarıldı.

''HASSUN ASEL ŞEHİT OLDU''

El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılara ilişkin sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, ölen küçük oğlunu kucağına alan Filistinli bir babanın "Hasan Asel, şehit oldu, Hassun Asel şehit oldu.." şeklindeki haykırışları yürekleri parçaladı.

İsrail savaş uçaklarının, gece boyu düzenlediği saldırılarda, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadğı 5 binayı vurduğu bildirilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Slovenya parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını onayladı
Koza Altın İşletmeleri
Türkiye hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
Başkan Erdoğan’dan Kabine toplantısında LGBT tepkisi: LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: AYM Cumhurbaşkanının yetkilerini iptal etmedi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Sapık sucu Metin Şenay’a 293 yıl 6 ay hapis cezası!
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?
SON DAKİKA